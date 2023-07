Vers un appauvrissement de la culture canadienne

De récentes études montrent une tendance à la professionnalisation dès la création de structures d'édition indépendantes. Or, ces éditeurs et éditrices, dont on suppose qu'ils soient expérimentés face aux imprévus de la profession, ressentent un fort sentiment de précarité. La revue Bibliodiversité y consacrera son numéro de mars 2024 et lance un appel à témoignages et contributions.