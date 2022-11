Des livres vierges : l'industrie du livre menacée d'asphyxie

Aujourd'hui, les associations de l’industrie de l’édition de livres organisent une réception pour les parlementaires canadiens et leur personnel sur la Colline du Parlement à Ottawa. Mettant en valeur la diversité et l’importance du secteur du livre, l’événement est chaque année fort couru.

Il prendra cette fois une couleur particulière alors que les représentantes et représentants offriront, en plus d’une sélection de titres d’ici, des livres entièrement vierges, symbole de ce qu’il adviendra du livre canadien si des modifications à la Loi sur le droit d’auteur ne sont pas apportées, et ce, rapidement.

Cela fait maintenant plus d’une décennie que les acteurs du secteur du livre partout au pays dénoncent les exceptions désastreuses introduites lors de la « modernisation » de la loi en 2012. À elles seules, les exceptions liées au principe d’utilisation équitable aux fins d’éducation de cette loi auront privé les autrices et auteurs et les éditrices et éditeurs de revenus indispensables.

Il ne tient qu’aux ministres Champagne et Rodriguez d’offrir un cadre réglementaire qui protège les titulaires de droits d’auteur tout en encourageant la création et l’utilisation de contenu canadien de manière efficace, juste et rentable.

Dans le budget 2022, le présent gouvernement se disait déterminé à faire en sorte que la « Loi protège tous les créateurs et tous les titulaires de droits d’auteur », le tout en s’efforçant de le faire dans « un marché moderne et novateur qui peut servir efficacement les utilisateurs de droits d’auteur » (Budget fédéral 2022, p. 320).

Cela est sans compter que la modification récente de la durée du droit d’auteur, conformément au nouvel accord de libre-échange (ACEUM) liant les États-Unis, le Canada et le Mexique, représentait une occasion de remédier à cette situation maintes fois décriée.

Les créatrices et les créateurs canadiens sont en droit d’attendre à être payés pour leur travail. Il est grand temps de colmater les brèches de la Loi et de protéger l’avenir du livre canadien.

Légende : Les livres vierges présentent uniquement le texte ci-haut sur la quatrième de couverture.

Une initiative de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et de l’Association of Canadian Publishers (ACP), avec l’appui du Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC), du Literary Press Group (LPG), de Copibec et d'Access Copyright.

Ndlr : L’initiative n’a pas manqué d’en faire sourire quelques-uns : en février dernier, les éditeurs québécois demandaient au gouvernement de leur venir en aide. Un plan en 9 recommandations listait des mesures « [au] coût neutre pour le gouvernement » sollicitait d’activer de nouveaux crédits d’impôt pour le secteur.

« La pénurie de papier, le coût des matières premières qui ne cesse d’augmenter, la hausse des frais de transport, la concurrence des éditeurs étrangers chez les imprimeurs québécois et les délais d’impression viennent fragiliser l’industrie du livre », indiquait alors l’ANEL dans son mémoire.

Alors que l’approvisionnement en papier pose de sérieuses difficultés, l’idée de diffuser des ouvrages vierges, pour symbolique qu’elle soit, interroge tout de même.

