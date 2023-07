La dédicace comme expérience de l'autre

« Une rencontre est une période d’interaction face à face : elle commence lorsque des individus reconnaissent leur présence mutuelle et directe, et se termine lorsqu’ils s’accordent pour se retirer. » (Erving Goffman, les rites d’ineraction)

Cette définition caractérise assez bien la séance de dédicaces. Il s’agit en effet pour l’auteur qui présente sa « production littéraire » (en salon ou en librairie) de rentrer en interaction avec un quidam pour lui faire connaître ce qu’il fait. L’auteur est généralement installé derrière une table sur laquelle reposent ses bouquins. Premier malaise, car l’auteur est assis alors que les gens qui passent sont debouts. Aussi cela peut paraître comme une forme d’impolitesse que de s’adresser assis à quelqu’un qui ne l’est pas...

La solution ? Se mettre également debout devant le table et aborder les gens dans cette position depuis l’allée où ils passent. Le risque ? Paraître un tantinet envahissant, voire agressif. Il faut donc respecter les formes et tout particulièrement la distance physique nécessaire pour ne pas mettre l’autre mal à l’aise. Cependant, a priori les gens sont là pour rencontrer des auteurs aussi serait-il mal venu de leur part de les rejeter lorsque ceux-ci les abordent. De fait si l’on respecte une certaine réserve l’accueil est généralement chaleureux.

La formule initiale de contact est déterminante. Il s’agit de trouver en une phrase les mots qui vont susciter la curiosité de la personne qui passe. Le bouquin que l’on souhaite proposer sera tenu dans la main bien sûr. Présenter un livre d’humour est un avantage certain, car cela se fait nécessairement dans la bonne humeur.

L’ « accroche » sera d’autant plus efficace qu’elle est accompagnée d’un sourire... L’intérêt (ou l’absence d’intérêt) de la personne abordée est immédiatement perceptible. Si on réussit à le susciter, le sourire engendrera un autre sourire qui signifie je vous autorise à entrer en communication avec moi . La dame ou le monsieur ralentira alors sa démarche et manifestera une attention particuière. La discussion pourra s’engager.

Une séance dédicaces pour un auteur, qu’il réalise ou pas un nombre de ventes important est toujours une suite d’interactions de nature exceptionnelle. Evidemment, lorsqu’on a présenté son bouquin avec enthousiasme à quelqu’un on préfère toujours que celui-ci l’achète, car c’est comme une reconnaissance du fait que l’on a été convaincant dans la présentation réalisée, mais ce n’est pas le plus important. Ce qui est véritablement remarquable c’est l’intensité des échanges qui ont lieu.

Est-ce dû au statut d’auteur ? Sûrement. Les gens sont sans doute enclins à se confier parce qu’ils se disent qu’un auteur est un connaisseur de la nature humaine puisqu’il en fait des livres aussi, peut-être sera -t-il de bon conseil sur tel ou tel sujet que l’on va aborder avec lui. Cela libère la parole... Et on attend de lui une écoute bienveillante. Régulièrement et assez rapidement lorsque cela se produit, on rentre dans l’intime. L’échange peut alors devenir très intense, car il faut prendre garde à ne pas heurter la sensibilité de cette personne que l’on ne connaît pas et que l’on découvre.

Le statut d’auteur a ceci de particulier qu’il favorise (à condition évidemment d’être avenant un minimum...) l’émergence de la confiance. Le risque est aussi de sortir de son domaine de compétence et de se croire autorisé à donner son avis voire des conseils sur tous les sujets. Il faut s’astreindre à rester dans le domaine de la littérature et ne pas s’aventurer sur des thèmes que l’on ne maîtrise pas ou mal. Cependant, ce risque est présent dans toute interaction humaine.

Avant d’ouvrir le bec toute personne devrait toujours se poser la question, mais qui suis-je donc pour me croire autorisé à dire ceci ou cela... La dédicace favorise cependant des échanges complices c’est indéniable. Au-delà des avis donnés sur l’actualité littéraire, sur tel ou tel bouquin qui vient de sortir ou sur tel ou tel auteur en vogue, Il n’est pas rare d’aborder des points qui concernent la vie de famille de la personne avec qui l’on discute, son intimité donc... C’est là toute la richesse de cette circonstance particulière de communication. Très rapidement ce qui se dit ressortit à la vie personnelle. Et une chaleur humaine bienfaisante ne tarde pas à se manifester entre les interlocuteurs.

Les discussions vont généralement bon train. Cependant, d’autres personnes peuvent-elles aussi avoir envie de parler quelques instants avec l’auteur présent en conséquence faut-il à un moment ou un autre clore l’interaction en douceur. C’est toujours un peu difficile, car il se crée à travers les discussions de nature littéraire, un véritable plaisir d’être ensemble et l’interrompre est toujours un peu compliqué voire, douloureux. Mais c’est la règle du jeu... Elle prévaut d’ailleurs dans toute interaction sociale à un moment donné on doit se quitter...

Si la personne souhaite acquérir le livre, vient alors le rituel de la dédicace... Il faut s’évertuer à signaler dans ce que l’on va écrire en quelques mots un fait particulier qu’a évoqué l’acheteur, un trait particulier de sa personnalité, quelque chose qui est en lui d’unique et qui nous a marqué... La dédicace sera d’autant plus appréciée qu’elle sera personnalisée. En tout cas c’est l’idée que je m’en fais...

