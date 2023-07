Le Syndicat de l'édition accueille une nouvelle présidente de commission

Elle succède à Sébastien Abgrall, Directeur des Ressources Humaines de Madrigall, qui a notamment signé l’accord relatif aux travailleurs à domicile, entamé les discussions sur le regroupement de branche et négocié un accord relatif à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes dans le secteur de l’édition.

Après un troisième cycle en Droit Social et Gestion des Ressources Humaines, Albane Hocquet-Gallet débute sa carrière au sein du groupe informatique Bull en tant que juriste en droit social, puis chargée de missions RH.

Elle poursuit ensuite sa carrière au sein du groupe Editis à partir de l’an 2000, d’abord en qualité de Responsable RH et Communication chez Vivendi Universal Publishing (ancien nom d’Editis), durant 6 ans, puis en qualité de Directrice du Développement des RH Entreprise et DRH établissement pour les fonctions supports et la diffusion commerciale France et export.

Elle devient ensuite DRH d’Interforum en 2016, puis DRH adjointe du groupe Editis en 2022.

