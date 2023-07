Conservation des jeux vidéo : les bibliothèques, indispensables alliées

Est-il possible de découvrir un jeu vidéo sorti dans les années 1980 sans la machine pour laquelle il a été conçu ? Certains titres, à savoir les plus grands succès commerciaux des éditeurs, ont été adaptés afin de pouvoir être joués sur des appareils plus récents, mais la majorité des jeux du passé restent liés aux dispositifs de leur époque.

Avec le temps, ces consoles et ordinateurs ont tendance à se raréfier, voire à disparaitre : d'une manière générale, le grand public n'y a plus accès. Autrement dit, des milliers d'œuvres sont indisponibles.

Intérêt commercial et préservation

La Video Game History Foundation, organisme américain à but non lucratif, s'est associée avec le Software Preservation Network pour produire la première étude consacrée à la disponibilité des jeux vidéo dans le commerce. Elle se base sur 4000 titres dits « historiques », publiés avant 2010 aux États-Unis, avec une attention particulière portée aux jeux de la Commodore 64, du Game Boy et de la PlayStation 2.

Sans trop de surprise, les résultats révèlent notamment que 87 % de ces titres sont « en danger » de disparition pure et simple, parce que leur disponibilité n'est pas garantie. « Des jeux à l'intérêt historique important, mais au faible intérêt commercial ont très peu de chance d'être republiés », souligne le document.

Les éditeurs ressortent des jeux historiques dans une variété de formats, services et produits, mais leurs efforts consistent essentiellement en de nouvelles commercialisations de moins d'un cinquième du catalogue des jeux classiques. - Video Game History Foundation

Le développement des bibliothèques numériques de certains fabricants, où des éditions dématérialisées de ces jeux peuvent être achetées, ne garantit en rien la survie des titres. Ces dispositifs peuvent en effet être fermés par les sociétés, à l'instar de la Console virtuelle de Nintendo, qui permettait l'accès à des jeux historiques sur 3DS et WiiU : depuis sa fermeture en mars 2023, de nombreux jeux ne sont plus jouables.

Plus de moyens pour les bibliothèques

La Video Game History Foundation a déjà identifié le moyen de limiter la casse et de permettre au public d'accéder facilement aux jeux qui ont marqué l'histoire vidéoludique. « L'industrie du jeu vidéo doit prend en compte cette problématique, et le fait que les bibliothèques et les centres d'archives peuvent la résoudre », avance le rapport.

Pour permettre à ces institutions d'œuvrer à la préservation de cet héritage, le rapport recommande de leur laisser plus de possibilités légales. À l'heure actuelle, en vertu du Digital Millennium Copyright Act, les bibliothèques et centres d'archives ne peuvent pas donner accès aux jeux vidéo en dehors de leurs murs, interdisant le prêt, mais aussi le contournement des mesures techniques de protection à des fins d'archivage.

L'Entertainment Software Association, qui représente les sociétés productrices de jeux vidéo, s'oppose systématiquement à la création d'exceptions au copyright américain pour autoriser les institutions patrimoniales à réaliser des copies et des prêts de jeux vidéo.

Cette situation n'est pas propre aux États-Unis, puisqu'en France également, aucun cadre juridique n'existe pour le prêt de jeux vidéo. Françoise Legendre, inspecteur général des bibliothèques, le rappelait dans un rapport publié en 2015, Jeu et bibliothèque : pour une conjugaison fertile.

[I]l apparaît clairement que les bibliothèques proposant des jeux vidéo à leurs usagers, à jouer sur place ou en prêt, ne respectent pas le cadre juridique. Pour respecter ce cadre, il faudrait donc que les bibliothèques acquièrent les jeux auprès de fournisseurs ayant négocié les droits (de consultation et/ou de prêt) ou qu’elles les négocient elles-mêmes. – Florence Legendre

Elle poursuivait en précisant que seuls quelques fournisseurs de jeux vidéo proposaient une négociation des droits, limitant la production disponible dans les établissements. Les interlocuteurs du secteur « ne semblent pas s’intéresser à la sphère des bibliothèques françaises », remarquait-elle.

Toute une histoire est pourtant en jeu...

Photographie : illustration, smcgee, CC BY-NC 2.0