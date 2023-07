Jeanne Verne d'Amiens, la nièce robotique de Jules

La nièce fictive de l'auteur du Voyage au centre de la Terre ne se borne à raconter la vie et les hauts faits de son prestigieux oncle, mais éclaire les plus jeunes sur cet étranger XIXe siècle, des conditions d’existence des femmes aux détails de la vie quotidienne des Amiénois de l'époque.

Le président de Artéka, Cyrille Chaidron, insiste, repris par le Courrier Picard, sur l'intérêt de Jeanne Verne en tant qu'outil pédagogique interactif. Au-delà de la simple transmission d'informations, Jeanne pousse les utilisateurs, toujours selon ce dernier, à questionner ce qu'ils apprennent, à vérifier les faits et à entreprendre leurs propres recherches.

Il y voit un atout précieux pour les enseignants qui cherchent à engager leurs élèves d'une manière nouvelle et stimulante. Cette intelligence artificielle a été développée avec le soutien de la ville d’Amiens.

La ville du grand Jules

Cette année, le Musée de Picardie consacre jusqu'au 1er octobre une grande exposition à l’un des plus célèbres romans de Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers. Un événement réalisé en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF) qui prête, à cette occasion, le manuscrit original de l’ouvrage.

Le sculpteur Pierre Matter et le dessinateur et scénographe François Schuiten ont part ailleurs imaginé pour la ville d’Amiens Le Nauti-poulpe, créature mi-machine, mi-céphalopode, découlant des mondes verniens. Il sera l’une des attractions majeures de la ville… mais seulement en 2025.

Jules Verne, né en 1828 et mort en 1905, a choisi de vivre la partie la plus importante de sa vie à Amiens, et y a écrit une bonne part de son œuvre romanesque. En mai 1856 il y rencontre Honorine Deviane qui deviendra son épouse, et c’est en juillet 1871 qu’il décide de s’y installer. Il y exercera notamment un mandat de conseiller municipal durant seize ans.

Son cycle Voyages Extraordinaires, comprend les classiques Vingt mille lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours et Voyage au centre de la Terre. Ces ouvrages, pleines de descriptions détaillées de technologies innovantes et d'explorations audacieuses en font un écrivain visionnaire à plus d'un titre, toujours apprécié aujourd'hui.

Crédits photo : Artéka