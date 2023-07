De Romain Gary aux mangas, une rentrée littéraire pour France TV

Ce mardi 11 juillet, le groupe France Télévisions a présenté, lors de sa traditionnelle conférence de presse de « rentrée », les grandes lignes de sa programmation. Parmi les défis posés au service public audiovisuel, la suppression de la redevance, bien entendu, mais aussi l'attraction des jeunes, de plus en plus éloignés des médias traditionnels.

Au sein du vaste programme du groupe, quelques projets en lien avec la littérature : des adaptations, évidemment, mais pas seulement... Signalons que le programme de France TV ne propose aucune date de diffusion pour les programmes ci-dessous.

Du livre au téléfilm

Je suis né à 16 ans

Thierry a été un enfant battu. Il s’est construit contre les violences subies et a toute raison d’être fier du résultat. Mais les traumatismes de l’enfance sont toujours présents, générateurs d'angoisses et d'un perpétuel manque de confiance en soi. L’annonce de la mort imminente du père coupable des brutalités, et avec lequel Thierry a rompu toute relation, sonne l’heure des comptes.

Adaptation du roman homonyme de Thierry Beccaro et Jean-Philippe Zappa (Plon), qui s'est vendu à 19.576 ex. en format poche (Edistat). Le scénario est signé par François-Olivier Rousseau et mis à l'écran par Julien Séri. Une coproduction France TV et Daigoro Films.

Avec Thierry Beccaro, Manon Lheureux, Elisabeth Comelin, Moïse Santamaria, Elsa Lunghini, Muriel Combeau, Jules Morlon, Anne Loiret ainsi que Pierre Azarello.

Parents à Perpétuité

Laurence et Eric sont les parents responsables et aimants de Guillaume, 17 ans. Tandis que la famille s’apprête à partir en vacances, les gendarmes viennent l’arrêter. Guillaume aurait violé une camarade. Très vite, il avoue. Ses parents sont déchirés entre incompréhension, horreur, chagrin, et culpabilité de n’avoir pas vu, de n’avoir pas fait… Laurence et Eric accompagnent leur fils dans cette tempête judiciaire. Sans nier sa responsabilité, car ils sont bel et bien ses parents à perpétuité.

Avec Natacha Lindinger et Éric Caravaca, ce film est une adaptation du roman de Sophie Moulinas et Dominique Moulinas (Flammarion). Il s'est vendu à 17.968 ex. en grand format et poche. Scénarisé par Julie Jézéquel, le téléfilm est réalisé par Safy Nebbou. Une coproduction de France TV et En voiture Simone.

L’enchanteur

Juste après la parution de La vie devant soi à la rentrée 1975, Romain Gary fait incarner Émile Ajar par son petit-cousin Paul Pavlowitch. La presse, les éditeurs, les lecteurs, tout le monde tombe dans le panneau. Enfin, presque tout le monde : une jeune étudiante est persuadée qu’Émile Ajar et Romain Gary sont un seul et même écrivain.

Le scénario de ce téléfilm réunit deux auteurs, Maria Pourchet et François-Henri Désérable. La réalisation est de Philippe Lefebvre. France TV et 247 Max produisent le long-métrage.

Avec Charles Berling, Claire de La Rüe du Can, Pierre Perrier, Miranda Raison, Anne Charrier, Philippine Delaire, et Gaspard Meier-Chaurand.

L’enchanteur © Christophe Lartige / FTV

Clémenceau, la force d'aimer

Ce film est scénarisé par Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq, d'après le récit de Nathalie Saint-Cricq : Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir (Observatoire). Ce dernier s'est vendu à 30.990 ex. (grand format et poche confondus). La réalisation est dirigée par Lorraine Lévy. Une coproduction de France TV et Production Effervescence Fiction.

L'histoire d'un coup de foudre imprévu entre Georges Clemenceau, 82 ans, et Marguerite, une éditrice de quarante ans sa cadette. Elle ne s’achèvera qu’à la disparition du grand homme : quatre années durant lesquelles ils échangeront plus de 700 lettres, écrites le cœur battant. Rien ne les prédestinait à s'entendre et pourtant… un pacte secret vient sceller cet amour naissant entre l'ancien président du Conseil, le « Tigre » impétueux, et cette mère endeuillée et inconsolable.

Avec Pierre Arditi, Émilie Caen, Elizabeth Bourgine, François Marthouret,Chantal Neuwirth et François Levantal.

Clémenceau, la force d'aimer © Philippe Warrin / Effervescence / FTV

Des séries en série

Fortune de France

Périgord noir, 1557. Les guerres de religion menacent la France. Derrière les remparts du château de Mespech, la famille Siorac se bat pour sa survie et ses convictions. Jean, le père, est contraint de renouer avec la violence pour défendre son idéal. Isabelle, la mère, se bat pour exister dans un monde où les hommes font la loi. Pierre et François, les fils, sont déchirés comme leur pays entre la foi protestante de leur père et la ferveur catholique de leur mère.

La série est une adaptation de la saga Fortune de France de Robert Merle. Le 1er tome, à lui seul, s'est vendu à 80.533 exemplaires en livre de poche. Cette réalisation de Christopher Thompson s'articulera en 6 épisodes de 52 minutes. Le scénario est écrit par celui-ci, aux côtés de Fabrice Roger-Lacan, en collaboration avec Baptiste Roger-Lacan. Une coproduction de France TV et Les Films du Cap et Together Media.

Avec Nicolas Duvauchelle, Lucie Debay, Guillaume Gouix, Grégory Fitoussi, Blandine Bellavoir, Antoine Gouy, Simon Zampieri, Lou Lampros, Angelina Woreth, Marcel Thompson, Ophélie Bau, Louis Durant, David Ayala, Isabelle de Hertogh, Émilie Incerti.

Fortune de France © Les Films du Cap

Dans l'ombre

À la fois thriller politique et comédie corrosive sur les usages de la politique française, écrite avec deux hommes politiques qui ont occupé les plus hautes fonctions, la série nous plonge au cœur d'un système dont le but ultime est la conquête du pouvoir.

Adaptée du thriller politique Dans l’ombre (2011), écrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer (6340 ex. vendus, grand format et poche confondus), la série se composera de 6 épisodes de 52 minutes. La réalisation est assurée par Pierre Schoeller et Guillaume Senez. Au scénario, Pierre Schoeller, Lamara Leprêtre-Habib, Cédric Anger, Édouard Philippe et Gilles Boyer. Une production portée par Elzévir Films et Deuxième Ligne Films.

Avec Swann Arlaud, Melvil Poupaud, Karin Viard, Evelyne Brochu, Philippe Uchan, Sofian Khammes, Baptiste Carrion-Weiss, Éric Paradisi, Maud Wyler, Clara Antoons, Étienne Beydon, Gautier Boxebeld, Boris Terral, Muriel Combeau ou encore Catherine Sallée.

Tout pour Agnès

Renée Le Roux dirige d’une main de fer le casino historique de Nice, objet de toutes les convoitises. En pleine guerre des tapis verts, elle se dresse seule face à la mafia et refuse de céder aux intimidations de son principal concurrent, Jean-Dominique Fratoni. Mais au cœur de ce combat, sa fille, Agnès, poussée par son amant, le sulfureux avocat Maurice Agnelet, vend ses parts du casino familial à Jean-Dominique Fratoni. Quelques mois plus tard, elle disparaît mystérieusement. Un combat de quarante ans s’engage jusqu’à ce qu’éclate la vérité sur sa disparition !

Composée de 4 épisodes de 52 min, cette série est une libre adaptation du livre Agnès Leroux - Enquête sur la disparition d'une jeune femme riche de Roger-Louis Bianchini, paru aux Presses de la Cité. Vincent Garenq est à la réalisation, sur un scénario de Nicolas Jean, Isabelle Dubernet, Olivier Eloy ainsi que Vincent Garenq. Une coproduction de France TV, La Dame de Cœur et Effervescence Fiction.

Avec Michèle Laroque, Yannick Choirat, Marie Zabukovec, Stéphane Pezerat, Yannig Samot et Grégoire Bonnet.

Tout pour Agnès © Philippe Leroux / FTV / La dame de cœur

La peste

En 2029, alors que l’on a appris à vivre avec les variants saisonniers de la covid, on découvre dans cette ville du Sud un nouveau variant du bacille de la peste. Faute de traitement, le gouvernement central décide, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville et d’y appliquer un mystérieux « Plan D » aux monstrueux ressorts.

Librement adaptée du roman homonyme d’Albert Camus (Gallimard, 1947), la série sera composée de 4 épisodes de 52 min. Le scénario est de Gilles Taurand, Georges-Marc Benamou. La réalisation est de Antoine Garceau. Une coproduction de France TV et Siècle Productions.

Avec Frédéric Pierrot, Hugo Becker, Johan Heldenbergh, Judith Chemla, Pascale Arbillot, Sofia Essaïdi, Constance Bascou, Elias Hauter, ainsi qu'Éric Naggar.

Tout cela je te le donnerai

Manuel, un auteur de renom, apprend que son mari, Aymeric, vient d’être retrouvé mort en Provence. Toutes ses certitudes s'effondrent : Aymeric n'avait pas rompu avec les siens et avait même repris le vaste domaine viticole, qu’il lui lègue dans son intégralité, ainsi que le château familial. Manuel soupçonne son mari d'avoir été assassiné : avec l’aide de Richard, un gendarme revêche, il va plonger dans les arcanes de cette puissante famille et exhumer les secrets du passé.

Adapté du roman espagnol de Dolorès Redondo, Todo esto te daré, Tout cela je te le donnerai sera composé de 6 épisodes de 52 min. Le scénario est signé par Pascal Fontanille, Françoise Charpiat et Karine Lollichon. La réalisation est de Nicolas Guicheteau. Une coproduction qui réunit France TV, Incognita Television et Las Ninas Pictures.

Avec David Kammenos, Bruno Solo, Nicole Calfan, Louise Monot, Mélanie Maudran, Aurélien Wiik, Lionel Erdogan, Alexis Loret, Annie Gregorio, Philypa Phoenix ou encore Sophie Cattani.

Tout cela je te le donnerai © DR

Insoupçonnable

Au moins quatre meurtres, six viols, huit enfants parmi les victimes… Trois générations d’enquêteurs et trente-cinq ans d’énigmes… En 2021, le plus grand cold case de France, l’affaire dite « Du Grêlé » connaît un rebondissement inédit : l’identité du tueur en série est dévoilée. Le dossier révèle enfin sa vérité. Mais ce n’est qu’un début.

Adaptée du livre Le grêlé était un flic de Patricia Tourancheau (Seuil), paru en 2022 (5419 ex. en grand format vendus), la série Insoupçonnable sera composée de 4 épisodes de 52 minutes. Le scénario est d'Elie Wajeman, Patricia Tourancheau, Adrien Rode et Laure Chichmanov. La réalisation est d'Elie Wajeman et Patricia Tourancheau. Une production d'Imagissime (Mediawan).

Insoupçonnable © DR

Documentaires, d'une mémé aux mangas

Mémé

Adapté du livre de Philippe Torreton, Mémé est le portrait d’une grand-mère paysanne modeste, à la fois unique et universelle, croquée à travers les yeux et les souvenirs du comédien, qui raconte en creux ce moment où la France s’est arrachée à son passé rural pour s’engouffrer dans la société de consommation. À la fois engagé et féministe, il porte une réflexion beaucoup plus large sur notre monde et sur l’écologie.

Ce documentaire de La Ligne bleue a été écrit par Camille Juza et Philippe Torreton. La réalisation est de Camille Juza. Une coproduction de la Compagnie des Phares et Balises et Schuch Productions.

Mangas, une révolution française

En un peu moins de quarante ans, la culture manga s’est imposée en France. Longtemps rejetée, réservée aux seuls geeks et passionnés du Japon, elle est aujourd’hui omniprésente. Comment et pourquoi Dragon Ball, Naruto et encore One Piece ont conquis trois générations de Français ?

Ce documentaire de 52 min est réalisé par Dimitri Kourtchine. Le montage est d'Antoine Kerninon et la musique de Jean-Christophe Cheneval. Une production de 13 Prods.

© DR

La poésie est présente

Stances

Une émision d'Electron Libre où, à chaque épisode, un nouvel invité récite l’œuvre de son choix dans une mise en scène où les mots sont rois.

J’aime à dire

Depuis fin mai, dans le cadre de l’opération J’aime à dire, visant à promouvoir l’écriture, la prise de parole et le débat auprès des jeunes, à l’initiative de la Fondation France Télévisions appelée « Engagement Médias pour les Jeunes », associée à la Fondation pour l’écriture et à l’association Graine d’Orateur 93, les jeunes de 14 à 30 ans sont invités à produire un texte d’une durée maximale de 2 minutes 30 à la lecture, sur le thème de la confiance.

Culturebox proposera aux 10 sélectionnés de se produire lors d’une soirée exceptionnelle en prime time. Chilla sera la marraine de l’émission.

Un programme Culturebox animé par Raphäl Yem. J'aime à dire est une production de Les Films de la Butte.

De la scène à la télé

Le vison voyageur

Années 1970. Steve Bodley et Arnold Crouch exercent l'activité de fourreur en plein cœur de Londres, au sein de la société Bodley & Crouch. Sous le regard effaré d’Arnold, son associé, de mademoiselle Tipdale, leur secrétaire, Steve a en tête, à l'insu de sa femme Maud, d’offrir à sa nouvelle conquête, Jane, le manteau de vison dont elle rêve...

Prochainement diffusée sur France 2, il s'agit d'une adaptation de Jean-Loup Dabadie, Michel Fau et de Sébastien Castro. La mise en scène est de Michel Fau. L'oeuvre originale n'est autre que Not Now Darling de John Chapman et Ray Cooney, créée en 1963.

Le vison voyageur est ici inspiré de la mise en scène assurée par Jean-Loup Dabadie en 1983. La réalisation est de François Roussillon. Il s'agit d'une coproduction de 984 Productions et ADLTV. La pièce a été enregistrée le 29 juillet 2023 au Théâtre de la Michodière.

Avec Michel Fau, Sébastien Castro, Armelle, Nicole Calfan, Anne-Sophie Germanaz, Alexis Driollet, Delphine Beaulieu, Arnaud Pfeiffer ainsi que Laure-Lucile Simon.

La Reine des neiges, l'histoire oubliée de Kay et Gerda

Cette création est l’occasion de revenir à l’histoire originale d’Andersen : Gerda et Kay sont des compagnons de jeu inséparables jusqu’à ce jour où, blessé par deux cristaux d’un miroir brisé, le jeune garçon change de caractère et devienne colérique. Il disparaît alors, enlevé par la mystérieuse Reine des neiges. Sans nouvelles de lui, Gerda décide de partir à travers le monde à la recherche de son frère de cœur. Intrépide à souhait, notre héroïne bravera les dangers et saura, à force de persévérance, passer les épreuves nécessaires pour le retrouver, dans le mythique Palais des glaces.

Les auteurs Johanna Boyé et Élisabeth Ventura se sont inspirés de l'œuvre d'Hans Christian Andersen. La mise en scène est de Johanna Boyé et la réalisation de Julien Condemine. Une coproduction de La Belle Télé et de la Comédie-Française. La pièce est produite dans ce dernier lieu.

Avec Jérôme Pouly, Suliane Brahim, Danièle Lebrun, Adrien Simion, Léa Lopez et Julie Cavanna.

Le mariage de Figaro

© Delanne Monteiro / Magnéto Prod

Une troupe de comédiens se retrouve en salle de répétition pour mettre en place Le mariage de Figaro. Peu à peu, leur discussion se fait jeu, et on bascule dans l’histoire.

Le mariage de Figaro, de Beaumarchais, est ici adapté par Christine Weber, sur une réalisation de Jacques Weber. Une production de Magneto Prod. La pièce a été enregistrée en mai 2023 au Théâtre Montansier à Versailles.

Avec Laurent Stocker de la Comédie-Française, Anne Suarez, Yannik Landrein, Céleste Brunnquell, Nemo Schiffman, Maxime Tshibangu ainsi que Sarah Le Deunff.

Comme il vous plaira

Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie de Shakespeare, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion, jalousie dans la nature sauvage… Des quiproquos en musique créent un cocktail détonnant pour éclater de rire sur fond de forêt « en-chantée ».

Une comédie de William Shakespeare adaptée de Pierre-Alain Leleu et mise en scène par Léna Bréban. La réalisation est de Dominique Thiel. Une Coproduction du Théâtre de la Pépinière et de Bonne Pioche Télévision. La pièce a été jouée le 10 juin 2022.

Avec Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, Éric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte et Jean-Paul Bordes.

Une collection basée sur des livres

Dictionnaire amoureux

France Télévision proposera au cours de la saison la collection documentaire Dictionnaire amoureux. Inspirée par une série d'ouvrages allant de Molière à Joséphine Baker, en passant par le parfum et Bonaparte, elle abordera tous les sujets pour mettre en lumière la culture qui imprègne le public français et l'ensemble de nos régions.

Crédits photo : La peste, d'après Camus © Agat Films & Cie / Les Productions du Ch' tim