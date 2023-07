13 structures soutenues par la Fondation Hachette pour la lecture 

Après une première sélection par l’équipe de la Fondation, les dossiers ont été étudiés par un comité interne composé de salariés du Groupe qui a également auditionné certains porteurs de projets, avant d’être soumis au comité exécutif de la Fondation Hachette pour la lecture.

Pour cette édition 2023, la Fondation s’est également attachée à soutenir des associations de taille modeste afin de leur permettre d’amplifier significativement leurs actions.

« La Fondation Hachette pour la lecture est fière d’apporter son soutien à ces acteurs engagés qui mènent un travail remarquable sur le terrain. Ce qui nous relie à ces projets c’est le partage de cette conviction selon laquelle la lecture constitue un vecteur universel de transmission du savoir, un symbole de liberté et un maillon essentiel de la préparation des hommes et des femmes à devenir des citoyens. » - Pierre Leroy, Président‐Directeur Général d’Hachette Livre, Président de la Fondation Hachette pour la lecture.

Voici les 13 structures accompagnées :

- Art’Sign pour l’organisation en octobre 2023 de l’événement littéraire « Sourdland fête le livre » qui favorise l’accès aux livres et encourage la lecture plaisir pour les personnes sourdes

- Asmae ‐ Association Sœur Emmanuelle qui développe au Burkina Faso le projet « Pour une Petite Enfance Épanouie » afin de permettre aux enfants de 0 à 6 ans d’acquérir des connaissances fondamentales nécessaires à l’entrée et au maintien dans la scolarité, notamment via l’imagier Yam Wekré

- Le Centre national du livre pour l’organisation des Nuits de la lecture et plus précisément pour permettre la distribution de Chèque Lire aux personnes les plus éloignées de la lecture, notamment au sein de zones rurales et dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville

- Enfants du désert afin d’équiper 4 bibliothèques dans des internats au Maroc et permettre à de jeunes collégiennes d’améliorer les conditions de leur scolarité, mais aussi leur niveau de français

- La Fondation AP‐HP pour « L’escale », espace dédié aux adolescents souffrant de pathologies chroniques hospitalisés au cœur de l’hôpital Armand‐Trousseau (Paris 12e), qui va pouvoir se doter d’une bibliothèque et proposer des activités culturelles autour du livre

- La Zone d’Expression Prioritaire (ZEP), dont le projet « Grandir en s’écrivant » permet à des jeunes, de 14 à 25 ans, de se raconter pour donner à lire leurs réalités quotidiennes lors de cycles d’ateliers d’écriture, animés par des journalistes ;

- Le Rocher Oasis des cités et son projet « Lire pour s'intégrer en France », qui accompagne au quotidien les personnes allophones, au cœur des quartiers prioritaires, en leur proposant des ateliers de français ;

- Lire et Sourire qui organise des lectures à voix haute en ehpad pour lutter contre l’isolement des personnes âgées ;

- Nayma qui a ouvert à Mayotte un centre d’accompagnement scolaire et social pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans, non scolarisés et parfois en situation de grande précarité, avec pour objectifs une remise à niveau scolaire par l’apprentissage du français et une scolarisation dans une école publique ;

- Plateforme Culture et l’organisation du Livrodrome, un parc d’attractions littéraires estival et itinérant qui propose aux adolescents de chaque ville‐étape de rejoindre un club de lecture afin de suivre différentes activités et rencontres tout au long de l’année

- Réparer le langage je peux qui propose à des jeunes de 11 à 20 ans éloignés du livre et de la lecture, d’écrire en classe leurs propres romans collectifs, avec le parrainage d’écrivains, puis de les publier et de développer le « Concours annuel des collégiens et lycéens lecteurs »

Á lire : En 2022, la Fondation Hachette pour la lecture soutient 8 projets

- Signes de sens afin de poursuivre l’expérimentation « Édition Jeunesse Accessible » qui propose dans les établissements médico‐sociaux des box avec des livres accessibles pour les jeunes en situation de handicap et un parcours de partenariat avec les bibliothèques

- L’association Valentin Haüy afin d’adapter en DAISY et braille des livres au programme de l’éducation nationale et de faire connaitre le projet « la Médiathèque Valentin Haüy à l'école », qui permet aux enseignants d’en faire bénéficier leurs élèves en situation de handicap, empêchés de lire via une plateforme digitale, accessible et gratuite

Crédits photo : Ben Mullins/Unsplash.