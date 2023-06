- Miki Liukkonen se met à nu et fait preuve d'auto-dérision, afin d'accéder aux forces insaisissables qui régissent nos vies, nos pensées et nos émotions. Il affirme son goût pour l'énumération, l'absurde, le name-dropping et surtout pour les associations d'images et d'idées les plus imprévisibles. Il joue ainsi avec l'écriture et ses souvenirs pour faire face au chaos du monde. - Au fil des poèmes, il révèle des histoires, ses souvenirs, ses rêves et ses angoisses. Il revient ainsi sur le destin de Raspoutine ou celui de Séraphine de Senlis. Il se remémore son séjour parisien et ses nuits d'ivresse hantées par les fantômes de Victor Hugo ou de Georges Braque. Et, il nous partage la lettre qu'il a écrit à sa mère Elisabet suite à son décès.