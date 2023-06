Les bibliothécaires de Nanterre en grève contre l'extension des horaires

« La municipalité prévoit une extension de 26H30, dont une augmentation de 10H30 pour la médiathèque Flora Tristan, qui compte 4 agents », nous informent les membres de la CGT, contactés par ActuaLitté. Selon eux, ce projet risque de précariser leurs conditions de travail en intensifiant le rythme, sans aucune hausse de salaire.

Dans leur communiqué, ils soulignent que le Ministère de la Culture recense en moyenne 56 postes de bibliothécaires pour la ville de Nanterre, qui compte 100.000 habitants. À la rentrée, ils ne seront en réalité qu’une quarantaine.

Première journée couronnée de succès

D’après le syndicat, la grève du 17 juin a reçu un fort soutien des agents : « Une seule bibliothèque est restée ouverte toute la journée ». Ils ajoutent : « Le public nous soutient fortement dans nos revendications. Les remarques les plus fréquentes étaient “c’est partout pareil” et “avez-vous lancé une pétition ?” ».

Selon les grévistes, la Direction les a sollicités « pour des ateliers de réflexion autour de l’extension des horaires. Tous les agents y ont participé », mais elle n’aurait « pas pris en considération leurs observations en ne proposant aucune solution viable pour l’ouverture en septembre ».

La CGT a obtenu un rendez-vous pour cette semaine avec les responsables hiérarchiques des bibliothécaires, mais pas avec les élus de la ville. ActuaLitté a tenté de contacter ces derniers, sans obtenir de réponse. Ce rendez-vous déterminera la suite du conflit, alors qu’un préavis a déjà été déposé pour trois jours de grève supplémentaires.

- Le retrait du projet d’extension d’horaires dans les conditions actuelles, prévu sans effectif supplémentaire de professionnels et pas seulement avec des vacataires (stop à l’emploi précaire) - Le maintien de tous les postes prévus à l’organigramme - Une récupération ou compensation financière digne de ce nom pour les dimanches travaillés à la médiathèque Flora Tristan - Que la municipalité tienne ses engagements (récupération du lundi de Pâques actée au titre de compensation des horaires décalés) - Revendications de la CGT de la Ville de Nanterre dans leur communiqué

Un manque d’effectif

Cette situation résulte d’un problème chronique de sous-effectif qui s’est amplifié l’année passée : la municipalité a fermé la médiathèque musicale en juillet 2022 pour restructurer et moderniser le réseau de médiathèques municipales. La CGT s’était déjà opposée à cette mesure qui a conduit à la suppression de 4 postes. Dans une lettre ouverte publiée l’été dernier, ils affirmaient : « nos effectifs se trouvent déjà en dessous des préconisations nationales. »

L’ACIM (Association pour la coopération des professionnels de l’information musicales) fustigeait également cette décision : « Cela rend cette fermeture d’autant plus incompréhensible et injustifiée même si elle semble l’aboutissement d’une longue dégradation des conditions de l’activité (baisse des effectifs, réduction des horaires d’ouverture…). »

« La restructuration s’est soldée par une fermeture et la perte des 4 postes liés dans une vision purement comptable. La Médiathèque musicale était un service dont les moyens diminuaient fortement d’année en année avec une volonté de faire péricliter le service. Les agents ont fait de nombreuses propositions pour développer la musique à Nanterre sans soutien de la Municipalité. Les conséquences directes sont la perte d’un accès à une collection musicale riche et rare (seules deux médiathèques uniquement consacrées à la musique existaient encore en Île-de-France). La perte des collègues spécialisé.es et la non-reconnaissance de leurs expertises, du gâchis (une collection vinyle venait d’être proposée, elle n’a jamais pu voir son public) et des sparadraps pour mettre en place “un accompagnement à la pratique musicale” sous la forme d’une vitrine sous-dimensionnée à la Médiathèque Pierre-et-Marie — Curie. » - La CGT de la Ville de Nanterre auprès d'ActuaLitté

Une baisse de l’attractivité

Le manque d’effectif n’est pas propre à Nanterre : comme nous le rappelions dans nos colonnes, une grande partie de ce secteur fonctionne grâce aux bénévoles, qui seraient 70.000, soit 12.000 à 12.500 équivalents temps plein, selon un rapport de février 2022.

Et dans la ville du 93, cette situation déjà tendue ne s’améliore pas : « Les départs de bibliothécaires se multiplient » déclare la CGT de Nanterre dans leur communiqué. Et pour cause : auprès de nous ils évoquent 3 démissions en 1 mois. Et de justifier ce phénomène par des facteurs exogènes tels que des départs à la retraite ou de la région parisienne. Mais aussi, et « surtout », par « un manque d’ambition pour le Réseau des Médiathèques dans les années à venir ».

Selon eux, cette faiblesse se solde par une mince attractivité « et nous ne parvenons que très difficilement à recruter des cadres ». En raison du manque de personnel, certains postes sont fusionnés ce qui surchargerait la personne embauchée. Ils citent : « 2 récents profils de postes “Responsable adjoint de la médiathèque Pierre et Marie Curie et responsable de la politique documentaire du réseau” ou “Coordinateur des médiathèques de quartier et chargé de projet de la médiathèque du Chemin de l’Ile”. »

Dans ces conditions, une extension des horaires conduirait nécessairement à une charge conséquente de travail supplémentaire, pour des employés qui assureront plusieurs postes à la fois.

Par ailleurs, ils bénéficieront de moins de temps pour suivre et développer les collections ainsi que les animations destinées aux publics, ce qui entrave la loi Robert. L’accueil des collectivités est présenté comme un élément important du rôle des médiathèques. Le texte gouvernemental stipule que les bibliothèques : « Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. » Et d’ajouter : « Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ».

Une promesse du gouvernement Macron

Le Président de la République a fait de l’ouverture de ces lieux l’une de ses priorités. Une mission d’ambassade a été confiée à Erik Orsenna qui a effectué un Tour de France des bibliothèques pour remettre, le 20 février 2018, son rapport Voyage au Pays des bibliothèques : lire aujourd’hui, lire demain. La même année le gouvernement annonçait soutenir 400 projets, un projet qui a finalement été dépassé : depuis 2016, ils ont aidé financièrement 440 collectivités territoriales de tailles très diverses pour étendre les horaires de leurs bibliothèques.

Cette amplitude supplémentaire répondrait à la baisse de fréquentation des usagers. En 2022 L’État annonçait 6,1 millions (6 187 588 exactement) de personnes inscrites dans ces institutions publiques, contre 6,3 millions en 2021. Mais en 2022, le montant de la contribution forfaitaire à la charge de l’État avait également légèrement chuté. Le lien de cause à effet n’est pas très discret…

La Gazette de la défense annonçait en juillet dernier, une baisse de 40 % des usagers emprunteurs nanterrois entre 2015 et 2019. La CGT l’explique par « un changement de pratique dans les inscriptions et des quotas de prêt en 2015 qui ont été étendus avec des emprunts familiaux regroupés sur une seule carte, cela a donc fait baisser le nombre d’usagers actifs. »

Ils évoquent également « l’interruption des tournées du bibliobus en 2016 suite à des raisons techniques et au non-remplacement d’un agent, puis sa fermeture définitive en 2018, sans que l’on mesure si son public s’était reporté sur les autres médiathèques.. » ainsi que « le vieillissement des infrastructures et le déménagement de la Médiathèque des Fontenelles dans un lieu temporaire pour travaux qui durent. »

Si l’extension des horaires est une mesure louable qui attirerait plus d’usagers, est-elle vraiment efficace si les agents sont trop peu nombreux et surchargés ? La contestation à Nanterre n’est pas la première à survenir contre l’application d’un sembable projet.

En 2021, toutes les bibliothèques de Rouen étaient en grève à l’appel de l’intersyndicale CGT-Sud. Ils protestaient contre le souhait de la mairie d’ouvrir ces institutions plus longtemps ainsi que le dimanche voire le lundi . Une des grévistes expliquait alors à Paris Normandie « On nous parle de volontariat, mais on n’est pas assez donc au bout d’un moment ce sera obligatoire et sans compensation. Pour celle de Saint-Sever, ils passeraient de 25 heures d’ouverture par semaine à 45, comment ils feront ?! ».

Crédits photo : little shiva (CC BY-NC-ND 2.0)