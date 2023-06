La prix Nobel Selma Lagerlöf, lesbienne et féministe, égérie de haute couture

Sur l’île de Kungsholmen, où se trouve l’hôtel de ville de Stockholm, Ian Griffiths a déployé toutes ses inspirations, à travers 64 looks. Et elles sont nombreuses : pour la collection croisière 2024 de la maison italienne, sur le thème de la Scandinavie, il a puisé dans le film Midsommar d'Ari Aster, le musée folklorique d’Oslo et le vécu de la reine Christine de Suède, rapporte Vogue.

Pour l’occasion, de nombreuses stars ont été aperçues : Lily Collins, Lili Reinhart, Demi Moore, Amy Adams, Kiernan Shipka… Celles-ci sont toutes mannequins, actrices ou influenceuses... mais pas autrices. Pourtant, cette année, la littérature scandinave a largement été mise à l’honneur.

Le dramaturge Henrik Ibsen comme inspiration première

Ian Griffiths a précisé à L’Officiel : « Le point de départ était Henrik Ibsen et son livre Une maison de poupée [trad. Régis Boyer, Flammarion, ndr]. J’ai pensé à Eleonora Duse qui était sa muse et presque spontanément toute la collection s’est imprégnée d’un esprit plus sombre, parfois goth. Mais dans l’évolution du concept nous avons aussi choisi d’explorer l’univers des contes de fées de Hans Christian Andersen ou l’histoire de Selma Lagerlöf. »

Une maison de poupée est une pièce de théâtre publiée pour la première fois en 1879. Nora Helmer, femme au foyer à l’existence corsetée, quitte mari et enfants pour se libérer d’un quotidien auquel elle se sent soumise. Ibsen critiquait le concept de mariage traditionnel ce qui a suscité de vives réactions lors de la première représentation de la pièce.

La plume était intéressée par les performances d’Eleonora Duse, actrice italienne qui a travaillé avec Gabriele d’Annunzio et Luigi Pirandello. Admiratrice du travail d’Ibsen, elle a interprété le rôle de Nora Helmer en 1891.

L’une des premières choses qui me vient à l’esprit lorsque je pense à la Scandinavie, ce sont les contes de fées et le folklore. Le paganisme que l’on retrouve dans l’œuvre du dramaturge Henrik Ibsen, par exemple. Tout cela a influencé l’idée que je me faisais de la Scandinavie comme d’un endroit où les trolls et les sorcières sont omniprésents. Il y a une certaine noirceur dans ces contes de fées. - Ian Griffiths pour Le Monde

Selma Lagerlöf l'égérie

Le chasseur d’inspirations s’est ensuite tourné vers l’autrice suédoise. Il a avoué à Vogue n’avoir jamais entendu parler de Lagerlöf avant d’organiser son défilé à Stockholm. « Après avoir identifié un lieu, il faut trouver une histoire, et Selma Lagerlöf répondait à toutes les exigences. C’était une lesbienne, une activiste sociale et une féministe. En tant qu’écrivain, elle s’est battue contre le réalisme dans la littérature suédoise — elle a tissé ce récit de conte de fées dans son œuvre. Elle était radicale et remettait en question le statu quo ».

Il ajoute : « Elle est née dans une famille de la classe moyenne supérieure et s’est rebellée, comme un personnage d’une pièce d’Ibsen. »

Ian Griffiths explique s’être moins inspiré de la garde-robe de cette écrivaine, adepte de cols lavallière et chemisiers en soie, que de ce qu’elle et sa littérature représentent. Son premier roman La légende de Gösta Berling (trad. Thekla Hammar et Marthe Metzger, Stock) publié en 1891, porte sur un pasteur déchu qui vit dans un manoir en Suède. Il explore les contrastes sociaux et les luttes individuelles dans une société rurale du XIXe siècle. Cette œuvre lui a valu une reconnaissance littéraire immédiate.

Mais c’est avec son ouvrage pour enfants, Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède (trad. Agneta Ségol et Pascale Brick-Aïda, Flammarion Jeunesse), que Lagerlöf a connu un succès international.

Celle que Ian Griffiths qualifie d’« héroïne nationale en Suède » est la première femme à recevoir le prix Nobel de littérature, en 1909. Elle est également nommée membre de l’Académie suédoise en 1914, soit la première femme à occuper cette position.

Une femme émancipée

Elle a utilisé son influence et ses connexions pour aider Nelly Sachs à obtenir un sauf-conduit afin de quitter l’Allemagne nazie. Grâce à l’aide de celle avec qui elle entretenait une relation épistolaire, Sachs s’est réfugiée en Suède en 1940. Elle poursuit sa carrière littéraire en exil pour être couronnée à son tour d’un prix Nobel de littérature en 1966.

Comme le rappelle Artlak, Selma Lagerlöf avait demandé à rendre ses correspondances publiques seulement 50 ans après sa mort. Elles sont publiées en 1990 sous le titre Tu m’apprends à être libre (ouvrage non traduit en français à ce jour).

Son énorme collection de lettres privées, parmi lesquelles les lettres de Lagerlöf à l’écrivaine et traductrice Sophie Elkan, raconte une histoire d’amour qui a duré 27 ans, jusqu’à la mort d’Elkan en 1921. Elle lui dédie son livre Jérusalem en terre sainte. Publié chez Stock en 1988, il est désormais épuisé.

