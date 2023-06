L'édition précaire : à quand une loi protégeant la bibliodiversité ?

Parmi les structures éditoriales les plus petites (où la taille ne préjuge en rien de la qualité éditoriale ni de la contribution à la diversité des publications), les difficultés financières sont une réalité bien tangible – au point que les éditeurs soient parfois assimilés à des « travailleurs pauvres ». « Cette question de la précarisation/paupérisation dans l’édition indépendante commence sérieusement à émerger », indique Étienne Galliand, fondateur des éditions Double ponctuation qui éditent la revue, à ActuaLitté.

Nous reproduisons ici l'appel de Bibliodiversité, ouvert au plus grand nombre. [Ndlr : L'écriture inclusive du texte originel a été préservée.]

Précarité de l'édition indépendante

Ils et elles en portent en effet plusieurs caractéristiques : iels cumulent bien souvent les emplois pour maintenir leur activité, ne se rémunèrent pas ou très peu. Iels travaillent jusqu’à l’épuisement, à la fois parce qu’iels effectuent un nombre d’heures très important, parce que leurs domaines de compétences doivent embrasser plusieurs métiers à la fois (de la sélection des manuscrits à la promotion des livres en passant par la comptabilité).

De même, leur travail a un fort degré de « portabilité » (un manuscrit peut se lire partout, à toute heure), le tout dans un système commercial qui pousse à la production. Et la charge mentale liée à une petite entreprise culturelle est particulièrement élevée — ne faut-il pas réussir, en effet, sur tous les tableaux, autant commercialement qu’en termes de capital symbolique ?

Enfin, la nature statutaire des entreprises éditoriales indépendantes — souvent assimilées à des professions libérales — n’est pas la plus protectrice qui soit, alors que les organisations représentatives manquent encore au niveau national, ou n’ont pas les moyens de fonctionner correctement...

« Capital-risqueurs » de la bibliodiversité

Pourtant, la contribution des éditeur(rices) indépendant(es) à la bibliodiversité n’est plus à démontrer. Cette dernière doit beaucoup à ces explorateurs et exploratrices éditoriaux, véritables « capitals-risqueurs/risqueuses » de la culture, qui voient souvent tout retour sur investissement leur échapper, au profit de groupes éditoriaux fortement capitalisés, qui récupèrent par exemple les auteurs et autrices nouvellement découverts.

Ce sont ces professionnel(le)s, pourtant, qui découvrent les talents non formatés d’aujourd’hui et de demain, comme le montrent les magnifiques catalogues des plus jeunes maisons indépendantes… Ce sont elleux qui ont inventé avec l’appui de fonds privés dans les années 2000, les premières coéditions solidaires Nord-Sud — que les institutions (en particulier françaises) du livre font mine aujourd’hui de découvrir (voire d’inventer)…

Ce sont elleux qui innovent, jusque dans la matérialité du livre, comme le montre Olivier Bessard-Banquy dans son dernier ouvrage Modernité du livre (Double ponctuation)…

DOSSIER - Assises nationales de l'édition indépendante : se définir et agir

Il est essentiel (sectoriellement et politiquement) de dresser ce constat, de le documenter : la précarisation des principaux artisans de la bibliodiversité n’est pas qu’un sentiment. Certes, elle n’est peut-être pas nouvelle — longtemps, les jeunes pousses éditoriales des années 1980 durent, en France, jongler avec des contextes économiques compliqués et cumuler les sources de revenus (alimentaire et éditoriale)…

Mais il y a fort à parier que le phénomène de précarisation de l’édition indépendante s’est aggravé. Mécaniquement — puisque les barrières à l’entrée pour devenir éditeur ou éditrice sont moins contraignantes et parce que le livre voit sa part de marché, dans les industries culturelles, diminuer. La concurrence est plus rude, les acheteurs moins nombreux/ses et les tirages vendus sont en baisse.

Soutenir l’édition indépendante pour renforcer la bibliodiversité

Outre ces constats, il convient de développer des propositions — c’est un peu le double objectif que se fixe l’ouvrage qui résultera de cet appel à contributions. Paradoxalement, alors que l’éditeur et l’éditrice sont au cœur de la matrice et que ce sont sur elleux que pèse certainement la plus grande prise de risque financière dans un contexte où les financements privés restent bien peu accessibles (peu de banques, en effet, acceptent de miser sur l’édition indépendante), les aides et appuis publics se font assez rares.

Quand ils existent, ils sont soumis à de fortes conditionnalités, ou sont drastiquement plafonnés. Comment faire évoluer cette situation ? On peut d’ailleurs s’interroger sur ce que seraient les contours et le contenu d’une grande loi de protection de la bibliodiversité, qui s’attacherait spécifiquement à soutenir la création pour la sortir de la précarité…

Si nous décidons que le texte « long » (en opposition aux raccourcis des réseaux sociaux), que la lecture « complexe », que l’information et le savoir argumentés sont des conditions de nos démocraties, ne faut-il pas repenser maintenant leur production, leur accès et leur promotion — dans un univers continuellement restructuré par de nouvelles technologies numériques produites et pilotées par des acteurs jusque-là étrangers au secteur (les GAFA, en particulier) ?

Autant de constats et de questions que les contributrices et contributeurs de cet ouvrage pourront aborder dans leurs analyses ou leurs témoignages.

Pour participer à cette réflexion, il suffira d'écrire à contact@double-ponctuation.com.

Calendrier prévisionnel de publication

Manifestez votre intérêt de principe pour contribuer à cet ouvrage : dès juin 2023.

Envoyez-nous un très court descriptif de ce que sera votre contribution d’ici août 2023 (cela nous permet de construire le sommaire de l’ouvrage, entre autres).

Envoyez-nous le premier jet de votre témoignage ou de votre article en novembre 2023.

Le maquettage aura lieu en janvier 2024 et la publication est prévue pour mars 2024.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0