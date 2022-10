Artistes et auteurs : une tribune contre la transphobie sur Wikipédia

Les biais de genre et autres démonstrations de sexisme n'épargnent pas Wikipédia. Outre le contenu de certains articles et la majorité d'hommes contribuant à l’encyclopédie en ligne, le volume d’article dédié aux personnalités masculines est nettement supérieur à ceux consacrés aux femmes ou aux personnes appartenant à la communauté LGBT. Et, sur ces quelques occurrences, mégenrage et autres maladresses comme l’utilisation du « deadname » [le nom assigné à une personne transgenre à sa naissance, et donc abandonné ensuite] font débat.

Au mois de juin dernier, l'autre de bandes dessinées Jul’ Maroh (Le bleu est une couleur chaude) faisait état de son mégenrage et de l’utilisation répétée de son « deadname » sur la page Wikipédia qui lui est consacrée. Dans une publication Instagram, il expliquait : « [J]e tremble encore, depuis hier. Il y a une situation transphobe et violente en ce qui concerne mon identité de genre et mon nom sur Wikipédia. Il ne s’agit pas seulement de moi, mais aussi de la façon dont sont traitées les personnes transgenres sur cette encyclopédie. »

Deux autres auteures signalent également la présence de leur « deadname » sur la page leur étant consacrée sur Wikipédia. Sabrina Calvo qui a entre autres reçu le Grand Prix de l’Imaginaire en 2018 avec son roman Toxoplasma, publié chez La Volte. Mais aussi Axelle Lenoir, bédéiste et dessinatrice canadienne qui, en plus de son « deadname », voit une photo prétransition apparaitre sur la page.

Un manque de diversité

Pour Jul’ Maroh commence alors un long travail de recherche et un véritable combat pour rétablir la vérité. Il trouvera du soutien auprès d’autres personnalités transgenres acceptant de témoigner. La longue tribune collective publiée cette semaine par L’Obs résulte de ces semaines de recherches pour « démontrer l’ampleur du phénomène et son aspect répétitif ».

La tribune commence par rappeler que 80 % des contributeurs de la plateforme sont des hommes. Elle cite également l’initiative du projet du groupe Les sans PagEs, initié par le Wikipédia francophone. Ce dernier est né d’une constatation : en 2016, « plus de 85 % des biographies en langue française étaient des biographies d’hommes ». Il s’inspire des projets Women in Red et Art+Feminism anglophones. Il fait état sur sa page de l’évolution de la proportion de représentation : « En septembre 2022, Wikipédia en français compte 537.192 biographies d’hommes, contre 128.966 de femmes, soit seulement 19,336 %. »

Puis, le collectif rappelle les différentes violences morales constatées à l’encontre des personnes trans, non binaires et intersexes : « Mégenrage, deadnaming, maintien de portraits photos prétransition, harcèlement auprès des personnalités trans pour leur proposer des rendez-vous dans le but de “vérifier leur identité”, intimidation auprès des wikipédistes qui dénoncent les violences morales à notre encontre, tentative de suppression des articles si l’acharnement moral n’aboutit pas, blocage temporaire ou définitif des comptes utilisateurs, retrait des articles nous concernant de certains portails […] ».

Wikipédia n’a pour le moment pas répondu aux sollicitations du collectif. De même, la tribune met en avant l’absence de « formation ou page de recommandation concluante » pour comprendre les problématiques transgenres dans le monde actuel.

Des guides confus ou inexistants

Sur la page Wikipédia portant sur la rédaction de biographie de personne vivante, le guide français sur le style d’écriture ne fait aucune mention des problématiques de genre. Il précise simplement que le ton « doit être neutre et factuel ».

En revanche, son pendant anglophone, le Manual of style, offre une autre perspective : toute une partie est consacrée à l’identité de genre. Il y est même mention de la conduite à tenir quant à la citation du « deadname » des personnes trans ou non binaire. « Si une personne transgenre ou non binaire n’était pas notable sous un précédent nom, il ne devrait pas être inclus sur n’importe quelle page, même en citation, même s’il existe des sources fiables ».

Pour les personnes ayant connu la célébrité avant leur coming-out, le traitement reste tout autre. « L’ancien nom d’une personne transgenre ou non binaire devrait être inclus dans la première phrase de l’article sur leur biographie principale seulement s’ils étaient notables sous ce dernier. » Suivent les exemples de Chelsea Manning et, plus récent, de l’acteur Elliot Page.

Un débat qui ne date pas d'hier

Chelsea Manning est connue comme la source de Wikileaks. En 2013, la rédaction de sa page Wikipédia a remué le comité d’arbitrage du site, provoquant une véritable scission. Fallait-il ou non utiliser le « deadname » de cette dernière ? Le débat a mené à l’interdiction, pour un certain nombre d’éditeurs, de travailler sur des articles liés à des sujets ou à des personnes trans pour discours discriminatoire, rappelle un article du Guardian.

Les demandes et revendications sont claires pour le collectif derrière la tribune : « Nous attendons que l’ensemble du Wikipédia francophone prenne de réelles mesures pour qu’aucune photo prétransition et au’aucun deadname ne soit utilisé dans les articles publics sans le consentement de la personne trans ou intersexe concernée. »

Des éléments d’enquêtes et les conclusions tirées des recherches ont été transmis « aux journalistes intéressées, au Défenseur des Droits et à l’organisation de la Trust & Safety qui veille au respect des droits humains au sein de Wikipédia ».

Crédits photo : illustration, manifestation lors de la Journée mondiale contre les LGBTIphobies, en 2012 (LGBTI75, CC BY-SA 2.0)