ChatGPT écrit un article pour prouver qu'il est indétectable

En conséquence, les signataires du papier tirent la sonnette d’alarme : les programmes capables de rédiger des rendus d’étudiants « compétents » menacent l’intégrité académique.

La panique

« Nous voulions montrer que ChatGPT rédige à un niveau très élevé de crédibilité », explique Debby Cotton, directrice de « la pratique académique » à l’Université de Plymouth Marjon, et auteure principale de l’article, auprès du Guardian. Et d’ajouter : « La technologie s’améliore très rapidement et il sera difficile pour les facultés de la contrôler. »

Des affirmations confirmées par l’informaticien et expertes en fraude contractuelle à l’Imperial College de Londres, Thomas Lancaster, qui l’atteste : de nombreuses universités « paniquent ». Et de développer : « Si tout ce que nous avons est un document écrit, il est incroyablement difficile de prouver qu’il a été rédigé par une machine, car le niveau d’écriture est souvent bon. »

L’article, intitulé Chatting and Cheating : Ensuring Academic Integrity in the Era of ChatGPT (Chatter et tricher : assurer l’intégrité académique à l’ère de ChatGPT), décrit comment les outils d’intelligence artificielle (IA) « soulèvent un certain nombre de défis et de préoccupations, en particulier en ce qui concerne l’honnêteté académique et le plagiat ».

Pour illustrer le contenu du papier édité dans la revue, Innovations in Education and Teaching International, ils l’ont fait écrire par ChatGPT lui-même... Ni les quatre universitaires qui ont évalué l’article afin de valider la publication, ni ses lecteurs, n’ont identifié le Chatbot. Seul le rédacteur en chef de la revue était au courant.

« Ils gaspillent leur argent »

La dernière version de l’outil d’OpenAI, Chat GPT-4, disponible depuis peu, présente de bien meilleure capacité dans la rédaction, la rendant « plus humaine ».

Néanmoins, les universitaires peuvent encore s’appuyer sur des indices indiquant qu’un étudiant s’est servi de ChatGPT, comme la présence de références académiques suspectes, ou simplement inventées par la machine. Debby Cotton a d’ailleurs déclaré que pour s’assurer que leur article tromperait les examinateurs, les références avaient été modifiées et d’autres ajoutées.

De nombreuses institutions universitaires interdisent déjà l’usage du Chatbot, dont Sciences Po qui menace les élèves d’exclusion en cas de « triche ».

« Au fur et à mesure que votre cours se spécialisera, il deviendra beaucoup plus difficile de sous-traiter le travail à une machine », développe de son côté Thomas Lancaster, avant d'ajouter : « L’utilisation de l’anglais et la qualité de la grammaire sont souvent meilleures que celles d’un étudiant »...

Irene Glendinning, responsable de l’intégrité académique à l’Université de Coventry, explique : « Si vous n'entendez pas la voix de votre élève, c’est un avertissement. »

Elle conclut : « Avec des frais de scolarité de 9250 £ (près de 10.500 €) par an, les étudiants ne se trompaient qu’eux-mêmes. Ils gaspillent leur argent et leur temps s’ils n’utilisent pas l’université pour apprendre. » Science sans conscience n'est que ruine du porte monnaie.

L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

Crédits photo : Domaine public