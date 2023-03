BD Mortelle Adèle Tome 19 : Face de Beurk !

Mortelle Adèle, la reine des plaisanteries, espiègle, insolente et sans filtre a une caractéristique : dire et faire tout ce qu'elle veut. Que ça plaise aux autres ou non.

La langue bien pendue, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et a bien l'intention de crier au monde entier tout ce qu'elle pense. Avec une confiance qui dépasse l'imagination, ses blagues n'en finissent pas.

Dans ce nouveau tome, Face de Beurk !, Adèle séduit une fois de plus enfants et parents !

Comme toujours, la petite fille de Mr Tran nous embarque dans une série d'aventures rocambolesques et décalées : de jolies bêtises en perspectives et l'assurance de sueurs froides pour ses parents.