Des livres audio aux nouvelles de SF, l'IA dérange

Les technologies basées sur l'intelligence artificielle bouleversent les secteurs de la création. Au sein de l'Union européenne comme aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, les législations tentent d'encadrer des usages qui évoluent très rapidement.

L'Union européenne s'est ainsi lancée dans un règlement, avec pour objectif principal de protéger les droits fondamentaux des citoyens face aux intelligences artificielles et ceux qui les utilisent. Cette législation devrait voir le jour avant la fin de l'année 2023. En attendant, les secteurs professionnels s'interdisent certains usages, notamment pour la création de couvertures de livres, pour l'édition.

Échos synthétiques

La firme Apple a ouvert 2023 avec une annonce de taille : la publication de livres audio lus par Madison, une voix synthétique maison. Celle-ci est destinée à lire des ouvrages qui n'ont pas été adaptés au format audio, afin d'étendre le catalogue d'Apple. Le livre audio est en effet devenu un produit d'appel important, avec la hausse des usages liés à ce format. Pour concurrencer Audible (Amazon) ou Spotify, mais aussi Storytel et autres, le nombre de titres disponibles devient un argument de poids.

Pour « entraîner » l'intelligence artificielle derrière Madison, Apple s'est appuyé sur des livres audio, lus par des humains. Ces derniers, lecteurs et lectrices professionnels, ont découvert que les contrats qu'ils avaient signés avec le distributeur Findaway permettaient à Apple « d'utiliser les fichiers audio pour l'apprentissage automatique et la création de modèles ». Deux techniques pour mettre au point des intelligences artificielles.

Cela fait l'effet d'une agression de constater que nos voix sont utilisées pour entraîner quelque chose dont la finalité et de prendre notre place. – Gary Furlong, narrateur américain de livres audio

Ironie du sort, Findaway, qui a fourni à Apple une porte d'entrée vers les fichiers audio, appartient à Spotify depuis novembre 2021.

Devant l'indignation des professionnels, les deux sociétés ont rétropédalé au début du mois de février, rapporte Wired. L'action du syndicat SAG-AFTRA a poussé Apple et Findaway à cesser « l'usage des fichiers pour l'apprentissage automatique », dans l'attente d'un accord sur le sujet. L'organisation syndicale réclame notamment une compensation à la hauteur de l'exploitation des fichiers audio. Cela dit, ces limitations et négociations ne concernent pour l'instant que les acteurs et narrateurs syndiqués.

Les auteurs des ouvrages lus s'estiment également insuffisamment informés du devenir des textes. Isobel Starling, qui a travaillé avec Gary Furlong, raconte à Wired que le contrat signé avec Findaway comportait bien une clause sur l'apprentissage automatique, mais que celle-ci se trouvait « enterrée dans des sections plus banales du document, qui portent sur les discours de haine ou les contenus explicites ». La clause réserve une possibilité d'opt-out aux ayants droit, qui leur permet d'exclure leur texte de l'apprentissage automatique. Encore faut-il en avoir pris connaissance...

L'intervention du législateur se fait donc attendre, dans un domaine qui allie technologie et création, deux vases clos peu habitués à communiquer...

Adieu la page blanche

Science-fiction et technologies devraient pourtant faire bon ménage. Pourtant, le site spécialisé Clarkesworld Magazine, lancé en 2006 et devenu une référence en matière de SF aux États-Unis, a fermé son appel à textes.

Et pour cause : depuis la fin de l'année 2022, les propositions d'écrits se sont multipliées. Au grand désespoir du comité de lecture, puisqu'un tiers d'entre elles, en 2023, émanent d'une intelligence artificielle. Dans les premiers jours du mois de février, le nombre de récits écrits par des robots a plus de doublé celui du mois de janvier.

La revue a donc mis fin, purement et simplement, à son appel à textes. « Je pouvais partir à la chasse aux faux toute la journée, ou plus directement mettre fin aux propositions et prendre en compte celles qui sont légitimes uniquement », explique Neil Clarke, éditeur de Clarkesworld, à Kotaku.

Les intelligences artificielles ne se sont pas dirigées vers l'écriture de nouvelles de science-fiction en toute autonomie : derrière ces outils, de petits malins qui ne souhaitent pas trop se fatiguer. « Les “auteurs” que nous avons bannis ont proposé de manière flagrante des textes générés par des machines. Les œuvres sont stéréotypées, de mauvaise qualité », ajoute Clarke, qui n'a aucun mal à les repérer, mais fait face à une masse de propositions d'une telle pauvreté.

Pour l'instant, l'écriture de fiction et l'imaginaire restent des domaines que l'intelligence humaine seule peut défricher, mais Clarke comme d'autres anticipent le moment où les défauts des textes ne permettront plus de distinguer l'auteur du robot. Restera alors le choix éditorial, qui tranchera.

Photographie : image générée par une intelligence artificielle (Wendelin Jacober, domaine public)