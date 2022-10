Game of Thrones : après House of the Dragon, bien d'autres projets

Avec House of the Dragon, HBO a plus que relevé son pari. Dans un premier temps, faire revenir les amateurs de fantasy vers un univers qu'ils avaient quitté d'une manière assez houleuse avec la dernière saison de Game of Thrones, assez largement critiquée.

Dans un deuxième temps, convaincre, donc, avec House of the Dragon, dont l'action se déroule bien avant les événements contés par les huit saisons de la série tirée des livres de G.R.R. Martin. D'autant plus que cette superproduction faisait face à une mégaproduction, celle d'Amazon pour Les Anneaux de pouvoir. Au doigt mouillé, il semblerait bien que HBO ait mené la danse face au géant du e-commerce...

Par épisode, House of the Dragon aurait drainé 29 millions de spectateurs américains — HBO n'indique pas sur quelle période exacte. Côté Amazon, le premier épisode des Anneaux de pouvoir aurait cumulé 25 millions de personnes attentives devant leur écran.

Un coup d'œil sur les statistiques des téléchargements pirates des deux séries renseigne aussi sur leur popularité. Selon TorrentFeak, le verdict ne laisse pas de place au doute : House of the Dragon a « écrasé » Les Anneaux de pouvoir.

G.R.R. Martin très occupé

Pirates ou pas, prestige et retombées économiques font les affaires de HBO, filiale du groupe Warner Bros, et contribueront sans doute à limiter le déficit de ce dernier.

Début 2021, un contrat entre George R.R. Martin, créateur de la saga Game of Thrones, et le réseau HBO avait été signé. Un montant à huit chiffres — plusieurs millions, donc — permettait de s'attacher les bons services de l'auteur pour une durée de 5 ans.

Un projet, à l'époque, était confirmé : les aventures de ser Duncan le Grand et son fidèle écuyer, Aegon V Targaryen, adaptées dans une série intitulée Les Chroniques du chevalier errant, d'après 3 livres de Martin. Il semble maintenu, et ne devrait pas connaitre le même sort que Bloodmoon, qui devait être centrée sur les Marcheurs blancs. Après le tournage d'un coûteux pilote, le réseau avait abandonné la série, en 2019.

À LIRE: Le Problème à trois corps, d'après Liu Cixin, en 2023 sur Netflix

En juin 2022, Martin avait lui-même confirmé une rumeur quant au développement d'une nouvelle série entièrement consacrée à Jon Snow, suggérée et portée par l'acteur Kit Harington lui-même. Et avait rappelé aux bons souvenirs des fans, si cela était nécessaire, d'autres projets en cours, à savoir Ten Thousand Ships, confié à Amanda Segel, et Sea Snake (aussi désigné comme Nine Voyages), supervisé par Bruno Heller.

Petit bémol, toutefois : Martin précisait que toutes ces séries se trouvaient en développement, et qu'aucune n'avait reçu de « feu vert ». Donc qu'elles étaient susceptibles d'une annulation. « C'est ainsi que ça marche, la télévision », commentait-il. Mais le succès de House of the Dragon pourrait assurer les pronostics...