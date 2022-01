La série The Boys de retour pour une troisième saison : bande-annonce

Violente et irrévérencieuse, la série The Boys fait partie des succès des studios Amazon, et la troisième saison compte bien prolonger la popularité de la licence. Rappelons que The Boys, la série, est inspirée des comics The Boys, signés par Garth Ennis et illustrés par Darick Robertson, pour commencer, puis John McCrea ou Carlos Ezquerra, entre autres.

Au casting de cette nouvelle saison, Karl Urban, Jack Quaid, Anthony Starr ou encore Erin Moriarty. En France, les comics The Boys sont publiés par Panini, dans des traductions d'Alex Nikolavitch.