7e édition des Nuits de la lecture : les événements majeurs

Les Nuits de la lecture sont l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Edvard Munch la nuit

Au cours de quatre nuits exceptionnelles, des milliers d’événements seront programmés en France et au-delà des frontières. Des temps forts et des événements remarquables jalloneront la manifestation. Les Nuits de la lecture 2023 seront lancées aux Catacombes de Paris le jeudi 19 janvier en présence de la marraine de la 7e édition, Marie Darrieussecq.

Le vendredi 20 janvier, le musée d'Orsay, qui participe pour la première fois à l'événement, proposera une nocturne exceptionnelle avec une visite théâtralisée de l'exposition, Edvard Munch. Un poème de vie, d'amour et de mort, dans une ambiance tamisée.

Le samedi 21 janvier en fin d'après-midi, le public aura rendez-vous aux cimetières du Père Lachaise et de Montmartre pour des déambulations littéraires. L'occasion de (re)découvrir les textes d'écrivains inhumés en ces lieux, en partenariat avec Bibliocité. Malakoff Scène nationale sera le lieu d'une soirée mêlant littérature et cinéma, avec les autrices Mathilde Forget, Polina Panassenko et Olivia Rosenthal le samedi.

Une table-ronde autour de la bande dessinée féministe avec les autrices Elene Usdin, Lisa Mandel et Nine Antico et animée par Marie Darrieussecq sera organisée en écho aux derniers jours de l'exposition, Parisiennes citoyennes ! Engagements pour l’émancipation des femmes (1789-2000), au musée Carnavalet le dimanche 22 janvier.

C'est partout en France que de nombreuses structures seront mobilisées pour faire de ces Nuits de la lecture un véritable moment de partage et de découverte autour des livres et de la lecture. La Scène nationale de Nantes, le Lieu unique, programmera deux événements en lien avec la peur le vendredi 20 janvier, dont une conférence sur Les histoires de fantômes, par Grégory Delaplace, chercheur en anthropologie spécialiste des phénomènes paranormaux.

Dans la galerie de l'Apocalypse du château d'Angers, l'écrivain Mathieu Larnaudie proposera des lectures de son roman en cours d'écriture Trash Vortex le vendredi. À la Maison du livre, de l'image et du son de Villeurbanne, l'historien et spécialiste du son Martin Barnier animera une conférence autour du rôle du son dans la peur au cinéma dans les films de Stanley Kubrick (L'Odyssée de l’espace, 1968) et Dario Argento (Suspiria, 1977) le jeudi 19 janvier.

Parce que les Nuits de la lecture célèbrent le plaisir de lire pour tous, les enfants hospitalisés à l'hôpital Pitié Salpêtrière pourront assister au spectacle de contes, entre rires et frissons, de l'auteur jeunesse Gilles Bizouerne. Au Centre pénitentiaire de Laon,un atelier de lecture à voix haute et de réécriture autour de la bande dessinée Meto (Syros, 2008) d’Yves Grevet sera proposé aux détenus.

Crédits photo : Nuits de la lecture