Allaiter en bibliothèque ? Un “geste naturel, pas une source de honte

Servant de caisse de résonnance, le réseau social Facebook a permis à Diane Pico de faire connaitre largement son histoire. Sommée de mettre fin à l'allaitement de sa fille par une bibliothécaire, dans un établissement de Nice, elle a obtempéré, mais « précisé que je n’allais pas me laisser faire, que j’avais le droit d’allaiter et qu’à ma connaissance, rien ne l’interdisait », rapporte-t-elle.

La diffusion de la vidéo, amplement partagée, aura finalement attiré l'attention de la mairie de Nice, quelque peu gênée aux entournures de cette mauvaise publicité. Son premier édile, Christian Estrosi, s'est exprimé quelques jours plus tard, sans équivoque : « Je regrette cette décision malencontreuse et injustifiée, prise sur la base d’un règlement ancien et dépassé. »

Une circulaire a été communiquée à tous les agents des lieux culturels de la cité, pour une mise à jour sur les comportements face à ces situations.

Un règlement propre à chacun

Le règlement intérieur, adopté en 2012, précise en effet que, « si les bébés y sont bienvenus, les soins d’hygiène et d’alimentation y sont interdits », conduisant à un légitime rappel aux régles de la maman. Le règlement intérieur d'un établissement de lecture publique, propre à celui-ci, résulte d'une élaboration par son équipe, conjointement aux services de sa tutelle.

Il précise les droits des usagers, mais aussi quelques devoirs, notamment les conditions d'accès et les règles relatives à l'utilisation des locaux. On y trouve par exemple des spécifications en matière d'alimentation dans la bibliothèque, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement. Le respect des documents y est aussi mentionné, entre autres.

Ainsi, se référait-on, à Nice, à un règlement intérieur qu'elle est en droit d'appliquer entre ses murs et que la collectivité a validé. Dans les faits, l'intervention de la force publique aurait même pu être demandée en cas de refus d'obtempérer...

Par rapport à d'autres pays, la France et sa législation présentent un retard considérable en matière de défense du droit d'allaiter en public. Régulièrement, des récits semblables à celui de Diane Pico émeuvent l'opinion publique, mais la loi ne s'est pourtant toujours pas munie d'un article adéquat.

Les mauvaises interprétations des règlements intérieurs sont souvent invoquées lors de ces interdictions d'allaiter, tout comme le fait de confondre « exhibition sexuelle » et allaitement... Comme le souligne Slate, deux propositions de loi restent à ce jour sans suite : la première vise à la création d'un « délit d'entrave à l'allaitement » et la seconde à inscrire dans la loi le fait que l'allaitement en public n'est pas assimilable à de l'exhibition sexuelle.

Éthique et politique d'ouverture

Le règlement intérieur est peut-être propre à un espace de lecture publique, et le vide juridique persiste, mais les bibliothèques incarnent et promeuvent néanmoins un certain idéal d'accueil que la situation vécue par Diane Pico éloigne singulièrement.

Aucune obligation ne pèse sur la définition d'un règlement intérieur, mais plusieurs textes de référence existent néanmoins pour guider les bibliothécaires dans la création de celui-ci. Le Manifeste Unesco pour la bibliothèque publique (1994) indique ainsi que ces services « sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social ».

Le Code de déontologie du bibliothécaire (2003, mis à jour en 2020) engage ce dernier à « accueillir et respecter tous les publics », mais aussi « promouvoir auprès des publics une conception de la bibliothèque ouverte, tolérante, conviviale et laïque ». Autre texte de référence, La bibliothèque est une affaire publique, porté en 2012 par l'Association des Bibliothécaires de France, répétait, si nécessaire, ce pilier qu'est l'accueil de tous les usagers, en tant qu'« espaces de liberté individuelle et collective ».

Difficile d'imaginer l'émancipation sereine de la citoyenne si cette dernière se retrouve face à une injonction sexiste de dissimuler l'allaitement d'un enfant : autant dire que le règlement intérieur, s'il n'était pas illégal, se trouvait en forte contradiction avec les valeurs de la profession, en plus d'être archaïque.

Le confort de tous et toutes

La commission Légothèque de l'Association des Bibliothécaires de France, qui travaille sur l'accueil et la participation à la construction des individus, recommande « des espaces dédiés au confort de tout le monde en bibliothèque ». « Ainsi, si un petit espace peut être aménagé au cœur de l'établissement, avec des sièges confortables et adaptés, nous y sommes très favorables », explique Virginie Delrue, animatrice de la commission et responsable de l'animation culturelle, des formations et des acquisitions SVT du Centre universitaire de la Mi-Voix, à Calais.

Elle nous précise encore : « En revanche, puisque la loi n'interdit en aucun cas l'allaitement dans l'espace public, il nous semble important de souligner que les personnes qui souhaitent allaiter ne doivent pas être mises à l'écart. Nous ne prônons pas le “coin isolé à l'abri des regards”, mais le confort avant tout. L'allaitement est un geste naturel, pas une source de honte. »

Soulignant également le retard législatif de la France sur la question de l'allaitement en public, la commission Légothèque cite l'une des deux propositions de loi évoquées plus haut : « Rien ne justifie de refuser l’allaitement d’un enfant, et ce peu importe le lieu. »

Une observation qui tombe sous le sens, mais toujours pas sous le coup de la loi...

Photographie : illustration, « м Ħ ж », CC BY-NC-ND 2.0