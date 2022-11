Suisse : face aux librairies Payot, le Valais fait machine arrière  

Le dispositif, provisionné à hauteur de 500.000 francs suisse, est effectif depuis le 15 novembre et jusqu’au 24 décembre inclus. Il a été pensé à destination de toutes les librairies indépendantes disposant d’un siège social en Valais, ou membre de l’association Livresuisse.

Faute d’enseignes dites indépendantes dans le Haut-Valais, le canton avait décidé d’inclure dans l’opération, les trois seules librairies de cette partie, détenues par le groupe Orell Füssli/Thalia.

Le « grand méchant Payot » ?

« On est loin des petites librairies indépendantes », s’est notamment fendu le directeur de Payot, repris par l’agence Keystone-ATS. Afin de mettre en évidence l’incongruité de la situation, il a rappelé qu’à Sierre et à Sion ne se trouvent pas d’autres points de vente que Payot, outre la Fnac. Pascal Vandenberghe a ainsi envoyé une mise en demeure au canton, demandant de réformer l’initiative porteuse de « distorsion de la concurrence ». Le directeur va même plus loin, dans Le Temps du 18 novembre, en parlant d'un choix « discriminatoire, et donc illégal, à nos yeux ».

Le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard, a expliqué qu’il s’agissait de la seule solution pour distribuer l’aide cantonale dans la partie germanophone du canton. Précédemment, il avait défendu, sans ambages : « On constate toujours la même chose. C’est ceux qui ont déjà le ventre bien plein qui viennent demander la plus grande part du gâteau. » Et d’ajouter : « L’objectif, c’est de changer les habitudes, et sur une courte durée, ramener les gens dans ces lieux. »

Pour Pascal Vandenberghe, les « raisons qui ont poussé Mathias Reynard à adopter de tels critères excluant Payot sont limpides : il n’a pas digéré d’avoir dû retirer en novembre 2021 l’initiative parlementaire pour relancer un projet de loi de prix du livre réglementé qu’il avait déposé au printemps — avant d’entrer au Conseil d’Etat valaisan —. »

En cas de maintien de ce privilège accordé à Orell Füssli/Thalia dans le Haut-Valais, les librairies Payot « iront devant le Tribunal cantonal pour faire respecter le droit et la non-discrimination », a enfin annoncé Pascal Vandenberghe, dans le 19h30 de la chaîne RTS.

La Fnac Suisse, qui compte quatre enseignes dans le Valais, dans les villes de Conthey, Monthey, Sierre et Sion, a de son côté demandé au canton des explications : « Nous sommes surpris des propos et de l’attitude du conseiller d’État Mathias Reynard, qui ne prend pas la peine de répondre à notre sollicitation et qu’un concurrent (Orell Füssli/Thalia) aux mêmes caractéristiques que la Fnac soit associé à cette opération », a notamment déclaré le grand groupe, repris par Le Matin.

Le canton réfléchit à présent à une solution alternative pour que sa population germanophone puisse aussi profiter de cette offre de soutien, et respecter l’égalité entre les parties du Valais. Une décision devrait être annoncée dans les prochains jours.

Contacté mardi 22 novembre par l’agence Keystone-ATS, Pascal Vandenberghe s’est dit « surpris » de cette nouvelle annonce. Il sera reçu prochainement par le service de la culture du Valais. Face à cette initiative publique, Payot appliquera, à ses frais, l’idée d’un livre acheté un livre valaisan offert, dans ses librairies de Sion et Sierre. Elle promet également d’envoyer la facture au canton...

La chaîne suisse Payot détient à elle seule 35 % du marché en Suisse romande.

