Payot ouvrira une nouvelle librairie à Berne en octobre

« Le partenariat avec Orell Füssli nous permet d’être de retour à Berne après 25 ans d’absence. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir tous les domaines de la librairie francophone dans la librairie traditionnelle Stauffacher. Une librairie dans une librairie avec une telle offre est unique en Suisse. Je suis convaincu qu’avec Payot chez Stauffacher, nous avons créé une solution optimale pour les client(e)s de toute la région bernoise », déclare Pascal Vandenberghe, PDG et président du conseil d’administration de Payot SA.

235 m² de surface commerciale

Payot avait déjà été présent dans la capitale fédérale entre 1921 et 1997. Pour le plus grand libraire de Suisse romande, il s’agit de la seule succursale en Suisse alémanique et de la 14e succursale en Suisse. Orell Füssli loue à Payot tout le 3ème étage, avec environ 235 m² de surface commerciale. L’assortiment actuellement géré dans cette zone de vente – y compris les mangas et les bandes dessinées – sera intégré au rez-de-chaussée du magasin. La librairie Payot de Stauffacher sera gérée par une équipe de cinq libraires.

« Nous entretenons une relation amicale avec Payot depuis des années. Avoir leur librairie à Stauffacher est

un enrichissement pour notre site de Berne et crée une grande valeur ajoutée pour nos client(e)s, qui pourront désormais bénéficier d’une gamme attrayante et complète de livres en français chez Stauffacher », ajoute Pascal Schneebeli, PDG et membre du conseil d’administration d’Orell Füssli Thalia AG.

Plus grand libraire suisse, Orell Füssli, avec 46 sites dans toute la Suisse, exploite, outre Stauffacher à Bern, huit autres enseignes de librairies sous des marques fortement ancrées localement, telles ZAP au Valais ou Barth à Zurich. « La coopération avec Payot est un coup de chance pour notre librairie. Stauffacher deviendra encore plus la première adresse par excellence du livre à Berne pour les amateurs de lecture – et maintenant aussi pour les amateurs de littérature française. Nous sommes impatients de travailler ensemble », explique Roland Baumberger, directeur de longue date de la succursale Stauffacher.

L’ouverture de la nouvelle librairie Payot est prévue pour la mi-octobre de l’année en cours.

Payot SA compte à ce jour en Suisse romande 13 librairies physiques et un site de vente en ligne, ainsi que 7 magasins de l’enseigne française Nature & Découvertes (en master franchise). Payot est également le plus important formateur d’apprenti(e)s libraires de Romandie.

Crédits : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)