Des espaces inclusifs et innovants dans les bibliothèques de Bretagne

Après trois éditions déjà organisées en Ille-et-Vilaine en 2015, en Finistère en 2017 et dans le Morbihan en 2019, cette journée thématique a lieu à l’Espace culturel Victor Hugo à Ploufragan (22).

Depuis 2019, année où s’est tenue, à Auray, la dernière édition de ce rendez-vous dédié aux bibliothèques créatives et participatives en Bretagne, notre monde a connu des mutations fondamentales. Tout d’abord, dans le champ qui est le nôtre, la loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a été adoptée. Elle est venue affirmer l’émergence de nouvelles pratiques de développement de la lecture publique, l’hybridation des collections et leur élargissement aux objets. Ce texte a par ailleurs conforté les fonctions d’inclusion sociale et numérique qu’assument toujours davantage les bibliothèques.

Car ces pratiques d’innovation, de participation et d’inclusion se développent dans les bibliothèques depuis une vingtaine d’années. À mesure que les pratiques culturelles des Français ont évolué, les bibliothèques, au plus près de leurs usagers, se sont adaptées jusqu’à se constituer en des lieux hybrides, dotés de feuilles de route non seulement culturelles, mais également scientifiques, éducatives et sociales.

Ces grandes contributions apportées par la lecture publique au développement des territoires vont en s’élargissant. La crise sanitaire qui a frappé la planète a contribué à l’émergence de nouvelles propositions en bibliothèque. Les bibliothèques ont fait preuve d’une agilité exceptionnelle et déployé une grande inventivité pour servir leurs usagers. Malgré ces efforts remarquables, la reconquête des publics reste aujourd’hui à opérer. Le monde d’après appelle à repenser les pratiques des bibliothèques pour répondre aux besoins évolutifs des publics et agir comme levier des transitions citoyennes et environnementales.

Dans ce contexte, les bibliothèques sont amenées à poursuivre leur évolution. Il est ainsi primordial de soutenir plus que jamais leurs démarches d’innovation et d’inclusion, et ce afin d’enraciner, chez les citoyens et citoyennes, une pratique du livre et de la lecture puissante et diversifiée. C’est là toute l’ambition de cette journée : accompagner le développement des bibliothèques vers des espaces inclusifs et innovants pour qu’elles deviennent ces lieux d’où émergeront nos futurs.

Le programme est disponible à cette adresse.

Crédits photo : Viviana Couto Sayalero/Unsplash