Dune : la série La communauté des soeurs se précise

Produite par la société Legendary Television, la série Dune: The Sisterhood se déroulera avant les événements du film de Denis Villeneuve. Le scénario s'inspire directement du roman homonyme de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, paru en 2012 et traduit en français l'année suivante par Patrick Dusoulier chez Robert Laffont.

Le résumé de l'éditeur pour La communauté des sœurs :

Quatre-vingt-trois ans après la bataille de Corrin et la fin des machines pensantes… Sur la planète-jungle de Rossak, Raquella Berto-Anirul a survécu à une tentative d'empoisonnement. Mais elle en est sortie transformée : elle possède les souvenirs et la présence mentale de ses ancêtres féminins. Elle est la première Révérende Mère et cherche, au prix de sa vie, celle qui lui succédera. Car elle a créé sa propre Communauté de Sœurs, une école qui forme les femmes à développer leur maîtrise spirituelle et physiologique.

Et avec l'aide de Sœur Valya Harkonnen, elle va fonder l'ordre religieux du Bene Gesserit, œuvrant à l'avènement du Kwisatz Haderach.

Ce livre de la prélogie Dune est cosigné par Brian Herbert, qui n'est autre que le fils du créateur original de l'univers Dune, Frank Herbert. Avec Kevin J. Anderson, il a cosigné plusieurs séries se déroulant avant la mythique série de livres de son paternel, dont Dune, les origines, qui s'ouvrait avec La communauté des sœurs.

À LIRE: Dune: Awakening, un jeu de rôle en ligne dans l'univers d'Herbert

La série tirée du livre est destinée à HBO Max, la plateforme maison de Warner Bros. Plusieurs noms du casting sont désormais connus : Emily Watson prêtera ses traits à Valya Harkonnen, quand Shirley Henderson jouera Tula Harkonnen, indique Variety.

Diane Ademu-John (Empire, The Haunting of Bly Manor) est à l'origine de la série, qu'elle supervisera avec Alison Schapker (The Flash, Altered Carbon).

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est proposée. Rappelons qu'un second film Dune réalisé par Denis Villeneuve est attendu pour la fin d'année 2023.