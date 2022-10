Les archives de Michel Serres entrent à la Bibliothèque nationale de France

Michel Serres (1930-2019) s’était rapproché de la BnF pour la conservation de ses archives. Celles-ci viennent de faire leur entrée par voie de dation dans les collections du département des Manuscrits de la BnF.

Ce riche fonds d’archives composé de cahiers, mais aussi de manuscrits et dactylographies de ses œuvres, ainsi que des cours et conférences qui étaient le matériau de départ de ses livres, sera prochainement mis à disposition des chercheurs pour l’étude et la recherche.

Grande figure intellectuelle du XXe siècle, Michel Serres fut formé après-guerre à l’École navale, ainsi qu’aux mathématiques, aux lettres classiques et à la philosophie. Éclectique et inclassable, il a évolué en marge des grands courants de sa génération, de l’existentialisme au post-structuralisme en passant par le marxisme.

Sa réflexion placée dès 1969 sous le patronage du dieu Hermès, dieu des réseaux, des carrefours et de la communication, n’a cessé de faire se rencontrer dans ses livres tous les savoirs, faisant se rejoindre les connaissances au premier regard les plus éloignées.

Les leçons du Tiers Instruit et du Contrat naturel ont fait date et sont aujourd’hui encore, plus que jamais, d’actualité. Professeur à Clermont-Ferrand où il côtoya Michel Foucault, il continua à enseigner à la célèbre université de Stanford, au côté de son ami René Girard, dont les archives sont elles aussi entrées dans les collections de la BnF en 2018.

Crédits photo : Wikipedia CC BY SA 3.0