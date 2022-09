Bibliothèque : des rencontres nationales autour de la formation

Après plus de 10 ans de travaux et d’échafaudages, le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France se réveille enfin. Modernisation et rénovation, et dès ce week-end, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, il ouvrira pour la première fois ses portes au public. Il dévoilera par la même occasion l’étendue d'une transformation dont les maîtres mots sont clarté, lumière et transparence.