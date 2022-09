Lefebvre Sarrut engagé dans le programme des Nations Unies Global Compact

Celui-ci aide les entreprises à définir leur stratégie selon plusieurs principes universels concernant les droits humains, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. L’éducation, l’innovation, la réduction des inégalités, la paix, la justice et le renforcement des institutions ou la production durable font partie des 17 objectifs de développement durable que les organisations doivent atteindre d’ici 2030 (ODD 2030).

« Nous sommes fiers de nous engager dans le programme Global Compact à l’échelle de notre groupe implanté dans 8 pays en Europe. Notre raison d’être est d’activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. Outre les effets bénéfiques de la Responsabilité Social d’Entreprise (RSE) sur la société et l’environnement, notre implication nous permet de contribuer à la politique RSE de nos clients en leur offrant des solutions sur-mesure, » déclare Olivier Campenon, président du directoire du groupe Lefebvre Sarrut.

Un choix européen

Ainsi, nous nous engageons à inclure ces objectifs lors des prises de décisions stratégiques comme dans les choix opérationnels et ce, dans toutes les entreprises du Groupe réparties dans 8 pays européens. Chacune conservant la faculté d’adapter cette démarche aux particularités de son marché.

Nous rendrons publiques annuellement les actions et réalisations démontrant nos obligations envers ces dix principes (CoP, Communication on Progress).

La raison d’être du groupe est d’activer la connaissance pour une société plus juste, efficace et durable. Basé en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, le groupe apporte une réponse globale aux entreprises (DRH, DAF, directeurs juridiques, conformité), aux professions réglementées (notaires, experts comptables, avocats…) et au secteur public. Le groupe Lefebvre Sarrut a réalisé un chiffre d’affaires de 535 millions d’€ en 2021 et compte 2500 collaborateurs.

Lefebvre Sarrut est engagé auprès de l’initiative de responsabilité sociétale du Global Compact des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Crédits photo : Teresa Grau Ros (CC BY-SA 2.0)