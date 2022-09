Amazon dévoile deux nouvelles liseuses Kindle

La Kindle 2022 est le dernier modèle d’entrée de gamme et fait suite à la Kindle 10e génération lancée en 2019. Si l’on en croit le communiqué du géant de la vente en ligne, le nouvel appareil promet de nombreuses améliorations qui ne sont pas sans rappeler celle de la Kindle Paperwhite.

On pourra citer un écran de meilleure résolution avec une densité de 300 pixels par pouce (contre 167 pour le modèle de 2019) utilisant la technologie LED, la possibilité de sélectionner un mode sombre et une capacité de stockage doublé par rapport à la dernière liseuse Paperwhite.

La Kindle 2022 possède ainsi une mémoire interne de 16 Go et embarque un post USB type C, mais ne sera pas résistante à l’eau ou à la poussière. Si toutes ces améliorations vous ont conquis, sachez qu’il vous faudra débourser 10 $ de plus que pour le modèle précédent. Ainsi, son prix est de 99,99 € et l’appareil est d’ores et déjà disponible en précommande et sortira le 12 octobre.

Autre nouveauté annoncée par Amazon : une nouvelle Kindle Kids. Il ne s’agit pas d’un jouet ou d’un simple gadget puisque cette version possède les mêmes spécificités techniques que la version adulte. Elle est livrée avec une couverture adaptée aux enfants dans une sélection de trois modèles.

Kevin Keith, vice-président de Amazon Devices, explique : « Depuis que nous avons lancé Kindle Kids il y a trois ans, les enfants ont enregistré près de 3 milliards de minutes de lecture sur les appareils Kindle. Le nouveau Kindle Kids offre une expérience de lecture encore meilleure pour aider les enfants à devenir des lecteurs à vie. »

La liseuse embarque également un centre de contrôle parental pour superviser l’utilisation de l’appareil, une garantie de deux ans et un an d’accès à Amazon Kids + qui n’est autre que le service de contenu adapté aux enfants du géant du cybercommerce. Cela donne accès à plus d’un millier de livres adaptés à leur âge à lire ou à écouter via Audible, mais aussi des vidéos, des jeux et des applications.