Clarté, lumière, transparence : la BnF Richelieu expose ses trésors

Niché au cœur du second arrondissement parisien, protégé par de hautes grilles, le site Richelieu, berceau historique de la BNF est fin prêt : au terme de douze années de travaux il accueillera un public plus large que jamais. Dans ce nouvel écrin d’architecture mêlant patrimoine et modernité, les visiteurs découvriront le nouveau musée de l’établissement, ainsi que la salle de lecture Ovale, totalement rénovée.

Cette dernière, auparavant réservée aux chercheurs, sera désormais ouverte à toutes et tous : en témoignent les quelque 20.000 ouvrages en libre consultation dont 9000 références de BD et Manga qui peuplent les étagères. Le tout s’enroulant autour des 160 places assises disponibles. Sous la coupole, s’échelonnent également trois étages de rayonnages non accessibles au public qui regorgent de tomes et de girafes.

Espace de lecture dans la Salle Ovale

Inspiré de la salle ovale du British Museum de Londres, cet espace a été entièrement restauré dans le respect de l’architecture historique. Repensé pour rendre la déambulation plus fluide, le lieu fera de la bibliothèque le 26e passage parisien. Désormais, on traverse l’établissement depuis la cour minérale donnant sur la rue Richelieu pour ressortir par le jardin papyriphère de la rue Vivienne.

Berceau historique de la BNF, les enrichissements du site Richelieu dévoilent cartes et plans, monnaies et médailles, manuscrits et photographies, sans oublier les arts du spectacle dans une toute nouvelle muséographie. Cette dernière sera soutenue par tout un système de bornes audiovisuelles en plus du compagnon de visite disponible gratuitement via une application mobile.

Espace d'exposition des collections de l'Antiquité à nos jours

Douze ans de chantier semblent titanesques, mais Laurence Engel explique que la moitié des mètres carrés de l’établissement sont consacrés aux dessous de la machine qu’est la BNF – des aménagements invisibles pour le commun des mortels. Aujourd’hui l’établissement est fin prêt à recevoir les 22 millions de documents composant les collections spécialisées de la BNF : près d’un millier sont présentés au grand public.

Elle intervient également pour réaffirmer l’étroit rapport au patrimoine de l’institution comme du bâtiment en ces termes : « Tout est histoire et tout est mémoire. » Un tel chantier s’inscrit par ailleurs dans le récit qui lie Richelieu au site de Tolbiac, dans l’histoire de l’institution. Ainsi la décennie de travaux réalisés souligne les fonctions et missions démocratiques et culturelles de la bibliothèque : on parle ici de transmissions vers le grand public, de protection des collections ainsi que d’aide à la recherche.

Salle de lecture des départements des Manuscrits et de la Musique

Bruno Gaudin, l’un des deux architectes, avec Virginie Brégal, à avoir conduit le projet confie avec beaucoup d’émotion sa joie devant un tel aboutissement. « Nous avons dû porter une vision sur le long terme et beaucoup plus large que le prétexte de départ qui découlait d’une urgence de sécurisation et mise aux normes du site, » confie-t-il.

Et de poursuivre : « Il s’agissait d’une véritable restructuration plutôt que de simples rénovations et transformations. Il fallait réinventer la distribution à l’intérieur du bâtiment, revoir toute la circulation tout en privilégiant la transversalité entre les structures présentes, entre les collections. Il s'agissait de mettre en scène cette notion de partage. »

Galerie Mazarin

L’architecte revient également sur les différentes missions de l’établissement et la manière dont ces dernières se traduisent désormais dans l’architecture des lieux. « Nous avons recréé une histoire en mouvement qui a sans cesse été modifié. Dans ce lieu éminemment vivant, nous avons voulu transmettre l’idée de la continuité de cette histoire. Il existe une véritable analyse architecturale de cette marche en avant du site. »

Il explique finalement combien il était important de dédensifier l’espace afin de l’ouvrir et de l’aérer. « Fait étonnant nous avons construit moins de surface que ce qu’il y avait avant. » Tout ce chantier était là pour rendre le bâtiment vivant, d’ouvrir le dialogue avec les outils anciens pour révéler la beauté et la richesse du lieu à tous. « Les deux nouveaux visages de la BNF s’inscrivent dans l’histoire de la ville. Ce réveil incarne le projet culturel permettant de faire cohabiter les chercheurs et le grand public au sein d’un même lieu. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0