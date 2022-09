Horaires, réseau, actions... Un guide croise élus et bibliothécaires

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) et l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) organisent avec la BULAC, Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (Paris), le 12 septembre 2022, une journée d'étude autour de la précarité étudiante et du rôle des bibliothèques.