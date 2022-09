Face à l'extrémisme, une bibliothèque en danger

Seulement neuf mois à la tête de l’établissement, et la directrice de la bibliothèque publique de Bonners Ferry part. Cette décision radicale fait suite à des mois de pression qu'ont exercée des usagers – pour des livres que l’institution ne possèdait pas.

Un groupe de chrétiens conservateurs a inondé le personnel et le conseil d’administration de l’établissement de plaintes concernant des livres qu’ils refusaient de voir sur les étagères. Dans leurs doléances, une liste de plus de 400 titres, principalement focalisée sur des livres Young Adult. Et des histoires dont les personnages appartiennent à la communauté LGBTQ+, ou qui comportent des scènes décrivant une activité sexuelle – voire, évoquant l’occultisme. Bouh !

Les militants impliqués dans cette campagne réclamaient donc une interdiction préventive. De plus, ils n’ont pas supporté que leur bibliothèque prévoit de rejoindre l’American Library Association, le syndicat professionnel, connu pour son combat contre la censure. Dans un fulgurant raccourci de pensée, les opposants en ont conclu que cette organisation « promouvait la pédophilie ». Rien de moins.

Le groupe, composé de parents, a même été jusqu’à diffuser une pétition pour débarquer quatre des cinq membres du conseil de l'établissement se basant sur la nouvelle politique éditoriale des bibliothèques américaines. Cette dernière n'avait pas été révisée depuis des années.

Or, la nouvelle réglementation, indique dorénavant : « La sélection des documents ne sera pas affectée par de potentielles désapprobations. The Boundary County Library ne placera pas de titres sur des “étagères fermées” ni n’étiquettera ces derniers pour protéger le public de leurs contenus. »

Ils ont alors lancé une campagne en plaçant des pancartes dans toute la ville : « Notre mission est de protéger les enfants contre les textes explicites et le grooming », ou pédopiégeage. Ce procédé désigne les tentatives d'un adulte pour se rapprocher d'un enfant, avec l'intention d'abus sexuels. Et leur campagne, souligne Kimber Glidden, fraîchement ex-directrice de l’établissement, a fini par relever d'un véritable harcèlement contre le personnel de la bibliothèque.

Annonçant sa démission sur Facebook le 16 août dernier elle explique que « rien dans mes antécédents n’aurait pu me préparer à l’atmosphère politique extrémiste, de fondamentalisme chrétien militant, de tactiques d’intimidation et de comportements menaçants actuellement d’usage dans la communauté ». Se confiant à NBC news, elle ajoute : « Ils se fichent de ce qui vient ensuite. Ils veulent simplement les détruire et ils font du bon boulot. »

Le conflit en cours à Bonners Ferry est à l’image de ce que vivent les bibliothècaires et les membres des conseils scolaires depuis plusieurs mois : une importante vague de fond politique de droite ciblant les livres abordant les sujets de la race et/ou les questions LGBTQ+.

Crédits photo : Matt Madd (CC BY-NC-ND 2.0)