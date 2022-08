Non pas mettre l'humour dans un musée, mais l'ouvrir à tous

« Il n’est point nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ! »

Cette bien juste pensée de Guillaume d’Orange que mon père me répétait bien souvent, je l’ai à maintes reprises utilisée à bon escient ; et à l’occasion de cette opération de « financement participatif » (crowdfunding), elle me revient aussitôt et essentiellement à l’esprit !

Si vous pensez, comme bien d’autres, que l’Humour est essentiel en notre vie pour chacun de nous, qu’il s’avère de plus en plus comme un besoin réellement vital et indispensable pour l’être humain et qu’il le sera de plus en plus à l’avenir, que c’est précisément en ces temps de crises diverses que nous en avons et en aurons le plus besoin, de le vivre, de l’exprimer, de le partager ensemble ; d’en conserver pour ses générations futures l’ensemble de ses diverses expressions tant littéraires qu’artistiques et cela dans tous ses domaines, que les effets bénéfiques du rire sont pléthoriques et innombrables.

Nous le sentons tous, le rire augmente le bien-être, réduit le stress, élève le seuil de sensibilité à la douleur, renforce le système immunitaire… que le rire est un excellent antivirus, comme quoi !

Si vous trouvez que l’humour nous aide à détendre, sinon plus, l’atmosphère, à conjurer le sort, à traverser plus sereinement les périodes de crise, qu’il représente une force indiscutable pour apprivoiser ou détourner les émotions négatives (peur, doute, souffrance…), qu’il a donc alors une fonction de catharsis, car on en rit pour ne pas pleurer !

Autre atout bien utile quand se multiplient les tensions : le rire partagé crée du lien, et désamorce les conflits en étant le lubrifiant de l’interaction sociale. Le temps d’un instant, le rire permet aussi, seul ou à plusieurs, de prendre congé du réel. On rit pour se détendre et pour se défendre, pour s’affranchir des affres de la vie.

En ultime remarque, on peut ajouter que l’humour permet aussi de ne pas s’appesantir, quand déjà tout nous ferait nous appesantir. L’humour en effet n’est-il pas une rupture de rythme, un contre pied, un raccourci ? N’est-ce pas cela aussi qui régénère la vie en soi, qui donne le sentiment d’avancer, de ne pas traîner, ce qui permet au temps d’effectuer son travail, car alors plus rien n’est collé aux affres de la vie.

L’humour alors, aura balayé la glu… !

Alors en ce cas précis, ce lieu, cette maison, car tel sera son nom, il ne s’agit pas de mettre l’humour en un musée comme l’on met un oiseau en cage, mais bien au contraire de présenter en un lieu largement ouvert et accessible à tous, tout ce dont l’humour a témoigné, tout ce que l’humour a exprimé, représenté, suscité et fait naître en termes de créations diverses, et ce en tous sens, et continue à le faire enrichissant ainsi ce prestigieux patrimoine en le mettant en belle scénographie !

Alors, aidez-nous, aidez l’humour, aidez-vous… !

Retrouver la campagne de financement.

crédits photo : the blowup/Unsplash