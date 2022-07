L'Étrange Vie de Nobody Owens, de Neil Gaiman, adapté par Disney

L'ouvrage raconte les aventures de Nobody Owen, un jeune garçon élevé par les fantômes et les spectres d’un cimetière, avec la complicité de son gardien. La raison : le meurtre des membres de sa famille. Si Nobody semble heureux dans son nouvel environnement, l’assassin de sa famille n’a pas terminé sa mission : tuer tous les Nobody...

Lauréat du Prix Hugo du meilleur roman et du Prix Locus, mais également des prestigieuses Médailles Newbery et Carnegie, les droits de l’oeuvre ont été acquis par Walt Disney Studios dès 2012. Enfer de développement pendant plusieurs années, il semblerait que le roman aura enfin sa transposition en long métrage.

Le texte a aussi été adapté en Bande Dessinée, avec des dessins de Neil Gaiman. L’édition française est parue en 2015, en deux tomes chez Delcourt, dans la collection Contrebande.

David Magee, qui a récemment été sollicité pour adapter le script, selon Deadline, retrouvera pour l’occasion le réalisateur avec qui il avait écrit le scénario du film, Neverland, avec Johnny Depp et Kate Winslet, sorti en 2004. Ou encore du film A Man Called Otto, tiré du livre éponyme de Fredrik Backman, et dont la sortie est prévue en décembre 2022.

L’adaptation par la plateforme Netflix de la série de bandes dessinées imaginée par Neil Gaiman, avec le concours de nombreux auteurs et dessinateurs, Sandman, est elle prévue pour le 5 août. Elle suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques — et humaines — qu’il a commises au cours de sa vaste existence.

En France, les bandes dessinées Sandman sont publiées par les éditions Urban Comics, dans une traduction de Patrick Marcel pour le tome 1.

En outre, le Diable Vauvert a fait paraître, en mai, un gros volume d’articles de l’auteur de Coraline (trad. Hélène Collon), entre portraits de ces collègues artistes, comme Stephen King ou le regretté Lou Reed, ou encore des essais autour de la pop culture.

Crédits : nrkbeta (CC BY-SA 2.0)