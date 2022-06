Leïla Slimani à New York, sur les traces de l'islam aux États-Unis

70 projets, portés par 80 créateurs, chercheurs et professionnels de la culture, et 90 structures partenaires représentant la scène française dans sa diversité, donneront chacun lieu à une exploration inédite des États-Unis, rendue possible par un accompagnement sur mesure de la Villa Albertine.

Grâce à un réseau de 10 antennes, une équipe de 80 personnes et un dense réseau de partenaires à travers les États-Unis, la Villa Albertine invite ses résidents à sortir des murs pour faire communauté avec les Américains rencontrés et créer les conditions d’un dialogue nouveau sur les grands enjeux contemporains.

L’appel à candidatures (octobre 2021 – janvier 2022) était ouvert à tout créateur, chercheur ou professionnel de la culture, sans critère de nationalité. Un jury franco-américain a piloté un processus de sélection associant également une trentaine d’experts français indépendants et dix jurys locaux, qui ont réuni plus de 40 professionnels américains dans les antennes de la Villa.

Ce jury, présidé par Gaëtan Bruel, directeur de la Villa Albertine, était composé de Nonny De la Peña, fondatrice et présidente d’Emblematic Group et du programme Nouveaux médias d’Arizona University ; Gina Duncan, présidente de la Brooklyn Academy of Music ; Dawn Hudson, directrice générale de l’Académie des Oscars ; Laurent Le Bon, président du Centre Pompidou ; Glenn D. Lowry, directeur du MoMA ; et Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou et présidente du Conseil d’administration de la Villa Médicis.

La sélection finale compte 57 % de femmes et 43 % d’hommes. Avec des résidents âgés de 24 ans à 58 ans, elle réunit une majorité de profils émergents, dont plusieurs jeunes diplômés, mais aussi des profils en milieu de carrière, et quelques-uns plus établis.

Pour la littérature, Alice Chemama, François-Henri Désérable, Nina Leger, Nicolas Mathieu et Leïla Slimani ont été retenus par le jury franco-américain.

Alice Chemama, accompagnée par les éditions Dargaud et la revue Topo, sillonnera le parc national de Yellowstone (Wyoming) sur la piste du mythique ours américain. François-Henri Désérable, pour sa part, rencontrera des personnalités du monde du vin à New York, afin d'accumuler des éléments pour son prochain roman à paraitre chez Gallimard.

Nina Leger partira du côté de la Californie pour enquêter sur la ruée vers l'or, l'extermination des Amérindiens de la tribu Yahi et la construction du barrage d'Oroville, à l'origine d'une crise et du déplacement de populations en 2017. Pour travailler sur son prochain roman, Nicolas Mathieu se rendra sur les terres de William Faulkner, dans l'État du Mississippi et notamment à Oxford, ville natale de l'écrivain.

Enfin, Leïla Slimani, à New York, décrira la vie de la communauté musulmane, tout en retraçant l'histoire de l'islam aux États-Unis, avec l'Institut du monde arabe comme partenaire.

