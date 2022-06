Bloomsday 2022 : le centenaire de la publication de Ulysse, une fête mondiale

Baptisé d’après le personnage principal de l’ouvrage, Léopold Bloom, le Bloomsday voit Dublin en particulier et toute la diaspora irlandaise en général s’investir dans une grande fête littéraire. Festivités et célébrations mettront à nouveau les déambulations du protagoniste dans la capitale irlandaise à l’honneur.

Les participants ont pour habitude de revêtir des tenues identiques à celles des personnages du roman ou, de manière plus générale, en suivant la mode des années 1900. On notera par exemple que le canotier en paille s’est imposé comme accessoire indispensable du Bloomsday. Il est aussi de bon augure de parcourir la ville de Dublin ainsi vêtu pour recréer des scènes du roman ou encore de déguster les mêmes mets que Léopold, comme un copieux Irish Breakfast.

Et Paris n’est pas en reste puisque la capitale française a une place toute particulière dans la vie et l’œuvre de James Joyces. En plus de rédiger les derniers chapitres de son roman ici même, en 1922, ce n’est autre que la fondatrice de la fameuse librairie Shakespeare and Company, Sylvia Beach, qui publiera pour la première fois Ulysse dans son intégralité.

C’est d’ailleurs ce 16 juin que les festivités organisées par la librairie prendront fin, y compris la lecture du texte non abrégé. La librairie a annoncé les dernières auteures participant au projet Friends of Shakespeare and Company Read Ulysses. Parmi ces derniers, on retrouvera Sylvia Whitman, Lou Doillon, Margaret Atwood ou encore Sally Rooney pour la lecture du soliloque de Molly Bloom…

S’associant au Centre Culturel Irandais et l’American Library de Paris, la librairie propose également un pique-nique costumé en tenue d’époque dans la cour du CCI, accompagné de lecture à voix haute, de chansons, de musiques et de danses le tout en rapport avec Joyce et animé par le Paris Bloomsday Group & Friends.

À LIRE : Joyce, anniversaires, expo virtuelles, le Centre Culturel Irlandais dans tous ses états

Après cela, le professeur Lex Paulson poursuivra les lectures à voix haute de l’œuvre dans la librairie Shakespeare & Co pour accompagner la traditionnelle fête du Bloomsday qui se tient annuellement dans l’établissement. Enfin, la journée se clôturera sur l’enregistrement de la dernière partie du podcast en 10 épisodes intitulé Bloomcast. Un épisode en direct de deux heures, en direct de l’American Library de Paris.

De Paris à Dublin

Pendant ce temps, en Irlande, la fête bat déjà son plein depuis le 12 juin et prendra se poursuivra jusqu’au 18, en atteste la riche programmation du Bloomsday Festival. Le département des affaires étrangères d’Irlande y va aussi de son hommage, mettant à profit son réseau d’ambassades et de consulats à travers le monde pour mettre sur pied la plus grande célébration du Bloomsday depuis sa création.

Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères et ministre de la Défense, a déclaré dans un communiqué : « Notre campagne Bloomsday 2022 est une célébration mondiale de Joyce en cette année du centenaire de la publication d’Ulysse, englobant non seulement la littérature, mais aussi le cinéma, les arts visuels, les arts de la scène et les études irlandaises. L’innovation continue de Global Ireland en matière de diplomatie culturelle connecte de nouveaux publics dans le monde entier aux idées irlandaises et à l’excellence créative grâce aux divers partenariats forgés par notre réseau diplomatique. »

Sous la forme d’un court métrage intitulé « Hold to the Now », le DAF et le MoLI (Museum of Literature Ireland) ont réuni des séquences filmées sur les cinq continents. Elles mettent en scène des acteurs comme Stephen Fry et Glenn Keogh, l’Irlandaise Amanda Coogan et l’un des Joyciens les plus éminents au monde, le Dr Fritz Senn, président de la Fondation James Joyce à Zurich.

Crédits photo : Maeve O’Mahony et Les Doherty en Molly and Leopold Bloom. Photographe : Tom Honan. Twitter