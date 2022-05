La Bibliothèque Imagination de Dolly Parton s'ouvre aux enfants réfugiés

Les enfants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie ou encore de l'Irlande bénéficient, depuis de nombreuses années, du programme de Dolly Parton. C’est en décembre 2007 que le projet de l’Imagination Library a officiellement été lancé au Royaume-Uni. Selon ses propres données, plus de 180 millions d'ouvrages ont aujourd'hui été offerts, sans aucun coût pour la famille des enfants choisis.

En ce mois de mai, l'Imagination Library s'associe avec l'éditeur Penguin Random House et l'organisation caritative Give a Book, pour un nouveau projet. 200 enfants réfugiés de la capitale anglaise recevront un livre par mois jusqu'à leurs cinq ans.

« Les livres sont essentiels pour construire la compréhension, et créer un sentiment d'appartenance […] crucial », notamment pour ceux qui s'exilent, explique au Guardian Francesca Dow, directrice générale des livres pour enfants chez Penguin Random House.

« Livrer des ouvrages à ces enfants chaque mois leur donnera l'occasion de connaître la joie de la lecture avec leurs familles. Nous espérons que cela soutiendra les relations familiales et inspirera un amour de la lecture qui durera toute leur vie » a renchéri Marion Gillooly, directrice exécutive de la Dollywood Foundation UK.

Des textes tels que Where is the Very Hungry Caterpillar ? (La chenille qui fait des trous), d'Eric Carle ou Billy and the Dragon de Nadia Shireen ont notamment été sélectionnés pour ces enfants. Nadia Shireen s'est d'ailleurs dite « honorée » de voir son album choisi.

Crédits : Imagination Library