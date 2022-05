Monsieur le Président, travailler avec vous “afin de renforcer la place des bibliothèques

Objet : l’ABF, votre interlocuteur sur les bibliothèques françaises et la lecture publique

Monsieur le Président de la République,

Nous avons l'honneur de vous adresser cette lettre, souhaitant d’une part vous féliciter pour votre élection pour un second mandat et d’autre part vous entretenir au sujet des bibliothèques et de la lecture publique en France.

Vous le savez, l'ABF est la première association française de bibliothécaires, travaillant en étroite relation avec des associations plus spécialisées (bibliothèques universitaires ADBU, bibliothèques de grandes villes ADBGV, bibliothèques départementales ADBDP, Réseau Carel…). Notre association constitue une ressource qui travaille sur la lecture publique et les bibliothèques, sur des champs culturels, socio-culturels, éducatifs ou même entrepreneuriaux : nous connaissons le terrain, les acteurs, ses nouveaux enjeux (nationaux et internationaux), etc. Différentes commissions se réunissent pour élaborer une réflexion sur des sujets de fond ou actuels afin d’alimenter l’ensemble de la profession et les décideurs (élus ou directeurs généraux).

Lors de votre premier mandat, nous avons non seulement pu travailler utilement avec votre gouvernement sur l’une de vos priorités, à savoir l’extension des horaires d’ouverture, mais aussi participer au succès de la Nuit de la Lecture ou au déploiement du Pass Culture dans les bibliothèques. Par ailleurs, l’État a maintenu un engagement fort en faveur des bibliothèques, notamment par le biais de la Dotation Globale de Décentralisation. Ce premier mandat a constitué enfin un moment important pour nos structures grâce au vote de la Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, issue d’une proposition de la sénatrice Sylvie Robert.

Nous souhaitons pouvoir travailler avec vous et votre équipe afin de renforcer la place des bibliothèques comme acteur du développement durable des territoires, comme outil incontournable des politiques publiques permettant de garantir à toutes et à tous un égal accès aux savoirs, à l’information et à la culture, thème de notre congrès annuel qui se déroule cette année à Metz du 2 au 4 juin. À cet égard, nous serions très honorés de votre présence pendant ce congrès en particulier lors de la séance inaugurale le jeudi 2 juin matin.

Par ailleurs nous sollicitons un rendez-vous pour vous entretenir des sujets d’actualité : l’élargissement des horaires d’ouverture, l’amélioration du maillage du territoire français en matière de bibliothèques, le maintien des aides de l’État, l’implication des bibliothèques dans la transition écologique ainsi que la réforme des statuts et des concours.

Nous vous remercions de votre attention et nous nous tenons donc à votre disposition ou à celle de votre équipe pour échanger sur cet outil formidable que sont les bibliothèques.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de toute notre gratitude et de notre très haute considération.

Hélène Brochard,

Présidente de l’ABF

Photographie : meeting d'Emmanuel Macron à Paris, le 2 avril 2022 (Alexandre Gamet, CC BY-ND 2.0)