Meilleures ventes : l'indétrônable Joël Dicker

Pour continuer, on retrouve Bernard Minier en sixième et huitième position avec respectivement 8105 exemplaires écoulés de La chasse et 7066 pour Lucia. Vient s’intercaler à la septième place le tome 8 du manga Mashle (7107 ex.) chez Kazé qui dégringole de deux échelons. Agnès Martin-Lugand et Olivier Norek viennent clore le top 10 avec La Datcha (6829 ex.) et Dans les brumes de capelans (6766 ex.).

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Crédits photo : illustration - Hatice Yardım/Unsplash