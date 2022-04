Meilleures ventes : L'Affaire Alaska Sanders retrouve la tête du classement

Pour la suite du classement, on croise le 4e tome de Kaiju n° 8, chez Kazé (13.640 ex.). Puis c’est le retour de l’auteur genevois avec la version poche de l’Énigme de la chambre 622 qui s’est écoulé à 13.076 exemplaires cette semaine. Le tome 21 de la saga Demon Slayer (11.285 ex.) s’immisce à la 9e position, entre Lucia et La Chasse de Bernard Minier qui campent en 8e et 10e place du classement avec respectivement 11.433 et 11.265 lecteurs conquis.

Crédit : Pauline Loroy / Unsplash