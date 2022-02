Décès de l'auteure de science-fiction Angelica Gorodischer

Née à Buenos Aires le 28 juillet 1928, Angelica Gorodischer est décrite comme la « Marraine de la science-fiction argentine », « la reine de l'intrigue et du suspense », ou encore « l'avocate des figures féminines en littérature » par le Clarin. Comparée à Ursula K. Le Guin ou encore Virginia Woolf, elle se réclame d'auteurs comme Jorge Luis Borges, Honoré de Balzac, Ray Bradbury, Philip Dick, Isaac Asimov ou encore Jules Verne.

Une première publication à 37 ans

Elle publie son premier livre à 37 ans, Cuentos con soldados (Contes avec des soldats). Deux ans plus tard, en 1967, paraît son premier roman, Opus dos. En 1979, son recueil Trafalgar se compose d'une série d'histoires autour du personnage de Trafalgar Medrano, personnage issu de la ville de Rosario, dont on suit les aventures intergalactiques.

Elle publie en 1983 son œuvre la plus célèbre, Kalpa impérial, traduite en anglais en 2003 par une autre grande auteure de science-fiction, Ursula K. Le Guin. Ce roman, tissé de plusieurs histoires, narre les naissances et les chutes de « l’Empire le plus vaste qui ait jamais existé ».

Atteinte d'un cancer, Gorodischer publie Diario del tratamiento (Journal de traitement) en 2011, dans lequel elle raconte comment elle a fait face à la maladie. Las señoras de la calle Brenner (Les Dames de la rue Brenner, 2012) et Palito de naranjo (2014) sont ses derniers romans, et le recueil de nouvelles Coro Tales, en 2017, son dernier ouvrage en date.

Lauréate de nombreux prix littéraires, elle reçoit notamment le prix Gilgamesh de Fantasy en 1991 pour son roman Kalpa Impérial, et le prix Gilgamesh de la nouvelle pour Así es el sur et Retrato de la Emperatriz. En 1996, elle reçoit le Prix Dignité de l’Assemblée Permanente pour les Droits de l’Homme pour son action en faveur des droits des femmes. Et, en 2011, elle est lauréate du World Fantasy Award pour l’ensemble de son œuvre.

Une oeuvre féministe

Beaucoup de ces romans proposent des histoires mettant en scène des femmes puissantes et portant en elles une vision féministe du monde. Son œuvre réfléchit notamment sur la place et la position des femmes dans l'histoire de l'Humanité. Une pente féministe qui sera de plus en plus prégnante dans son œuvre.

En effet, le quotidien Clarín décrit trois temps dans la carrière d'Angelica Gorodischer : un temps de la science-fiction, avant une deuxième période où l'auteure délaisse quelque peu le fantastique pour le roman policier, et finalement une dernière partie de carrière consacrée, à partir des années 1990, à une littérature plus expérimentale et féministe.

Si l'auteure est peu connue en France, les éditions La Volte ont commencé un travail de traduction de son œuvre. Ainsi est déjà parue la traduction de Kalpa Impérial en 2017, avant le recueil de nouvelles Trafalgar en 2019. Une auteure dont la Volte va continuer à traduire et publier l'œuvre fictionnelle.

Crédits : Editions la Volte