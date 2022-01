Benedict Cumberbatch sera Henry Sugar, d'après Roald Dahl, filmé par Wes Anderson

La première grande adaptation d’une œuvre de Roald Dahl, exclusive au géant du streaming Netflix, devrait donc être confiée au réalisateur américain Wes Anderson, connu notamment pour les films La vie aquatique, L’île aux chiens ou encore, plus récemment, The French Dispatch.

Comme à son habitude, Anderson a réuni une pléthore d’acteurs, à en croire Deadline. Outre Benedict Cumberbatch, qui devrait incarner le personnage principal, Henry Sugar, sont annoncés Ralph Fiennes, Dev Patel et Ben Kingsley.

La Merveilleuse histoire de Henry Sugar met en scène Henry Sugar, donc, un passionné de jeux de cartes qui, a force d'entrainement, devient capable de voir à travers les jeux de ses adversaires, mais aussi de deviner les résultats des tables et machines des casinos...

Titre d’un recueil de nouvelles paru en 1977, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, comptait, on l’aurait deviné, 7 textes au total. Si la nouvelle principale sera sans aucun doute portée à l’écran, aucune information n’a révélé si un autre récit du livre aurait droit au même traitement. Toutefois, la publication américaine croit savoir que le film d’Anderson proposerait plusieurs courtes histoires, sur le modèle de The French Dispatch, justement.

En France, le recueil de nouvelles a été traduit sous le titre Le Cygne, (suivi de) La Merveilleuse histoire de Henry Sugar par Marie-Raymond Farré, chez Gallimard Jeunesse.

Wes Anderson a déjà adapté une œuvre de Roald Dahl, avec Fantastic Mr. Fox, en 2009.

Parmi les autres adaptations d'oeuvres de Dahl annoncées par Netflix, une série inspirée par Charlie et la chocolaterie, signée par Taika Waititi et Phil Johnston, et une adaptation de Matilda en comédie musicale, en partenariat avec Sony et Working Title.

Warner Bros travaille également à un nouveau film inspiré de l'oeuvre de Roald Dahl, mettant en scène un jeune Willy Wonka, incarné par Timothée Chalamet.

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'a été communiquée par Netflix, mais la production doit commencer le mois prochain à Londres.

Photographie : Wes Anderson en 2018 (Diana Ringo, CC BY SA 4.0)