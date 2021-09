Les oeuvres de Roald Dahl, bientôt propriété de Netflix

Des livres jeunesse, vendus parfois à plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde — c’est le cas de l’histoire de Willie Wonka — voilà qui suscite l’intérêt. Un accord avait déjà été passé voilà trois ans, avec Roald Dahl Story Co. pour la réalisation d’émissions inspirées des œuvres. Celui qui s’annonce concernerait le rachat de toute l’entreprise, tombant ainsi dans l’escarcelle de Netflix.

Mais outre l’ampleur de l’auteur britannique, les observateurs soulignent qu’il ne s’agit que du 10e rachat effectué par Netflix depuis sa création. Et possiblement le plus important : d’ordinaire, le service de streaming signe avec de grands cinéastes et des producteurs, alimentant l’outil en programmes. Lesquels sont ensuite déversés auprès des 209 millions d’abonnés revendiqués.

Les œuvres de Dahl représentent en effet l’opportunité de verrouiller un catalogue jeunesse, qui a conquis des enfants devenus adultes — peut-être plus à même de les faire découvrir à leur progéniture. Et si cela permet, par ricochet, d’aller marcher sur les plates-bandes de Disney et de son service en ligne, personne ne s’en plaindra.

Voilà trois ans, une première estimation de ce catalogue d’œuvres déjà portées à l’écran avait été estimée entre 500 millions et 1 milliard $. La famille Dahl n’a pas apporté de précisions, mais on sait que deux projets de films sont en préparation : un Matilda, par Netflix, et Wonka, par Warner Bros, rapporte Bloomberg.

Notons qu’en octobre, les éditions Gallimard jeunesse republieront plusieurs ouvrages.

Fin 2020, la famille de l’écrivain s’était retrouvée sous le feu des projecteurs, après la dénonciation de propos considérés comme misogynes et antisémites, passablement décomplexés. En 1983, l’auteur avait estimé que « les Juifs ont un trait de caractère qui suscite l’animosité ». Des propos retrouvés qui avaient contraint les héritiers à présenter des excuses officielles.

mise à jour - 10 h 22

Voilà, Netflix n’a pas tardé à faire tomber le soufflé – ou faire monter la pression, ce sera selon. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais la société confirme le rachat, le tout accompagné, comme il se doit, d’une petite bande-annonce vidéo :

Et de se placer dans une ligne de conduite revendiquant la fidélité aux œuvres originelles, pour les futurs programmes à venir. « Nous sommes maintenant sur le point de visiter les endroits les plus merveilleux et de voir les choses les plus merveilleuses », peut-on lire dans Jacques et la pêche géante, quand la coccinelle s’émerveille.

Ces propos, repris par Netflix, semblent assurer que le développement des histoires pour le service de streaming sera de longue durée…

crédits photo : DR