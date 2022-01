Un libraire/éditeur d'ouvrages anciens trouve un investisseur dans l'émission Qui veut être mon associé ?

À 57 ans, Frédéric Douin arrive sur le plateau de l'émission Qui veut être mon associé ? faisant presque figure d'OVNI. Il a certes un projet, mais aussi et surtout une histoire. Doyen de l’émission, expose le travail d’une vie, voire de deux. Passionné de livres anciens, il y a de cela plusieurs années, Frédéric rencontre Yves Vachon.

Ce dernier possède un entrepôt de plus de 600 m2 rempli de livres anciens, dans les stocks et la poussière. Des trésors de littérature, des manuscrits originaux et autres documents inestimables pour le patrimoine français, constate rapidement Frédéric Douin. Il parle même de l’un des plus grands stock privés de France – un bien qu’il faut à tout prix sauvegarder pour les générations à venir, estime-t-il.

Spécialiste de la numérisation, il décide alors de se présenter à la seconde saison de Qui veut être mon associé ?, entre des créateurs de lave-vaisselle et de sex toys. C'est avec toute la passion qui l’anime qu’il vient alors présenter les éditions Douin : manuscrits en mains, il dévoile au jury des documents plein d’histoire et parfois vieux de plusieurs centaines d’années.

Un parcours hors du commun

Il plonge alors dans le vif du sujet, racontant son histoire sans détour. Après une carrière dans l’informatique, ce passionné de livres anciens se lance en 2002. Il crée une boutique en ligne ainsi qu’une librairie physique spécialisée dans l’achat et la vente de livres anciens. En 2009, il se lance dans une nouvelle aventure accompagnée d’un associé : la numérisation et création de livres numériques, au service des éditeurs.

Dès 2011, la société dépasse le million d’euros de chiffre d’affaires, mais 2011 sera aussi l’année où tombe le diagnostique. Frédéric Douin est atteint d’une tumeur au cerveau, mettant à mal l’ensemble de ses activités. Il brade alors le stock de la librairie et met fin à ses entreprises.

Quelques années plus tard, retrouvant un second souffle, toujours porté par cette inébranlable volonté, il repart de zéro. « Pour moi la réédition, c’est une passion ! Redécouvrir les livres oubliés, mais originaux pour déterminer ceux qui valent le coup d’être réédités, c’est génial. Mettre en avant les perles rares, c’est ça mon modèle économique » confie-il.

Renouant avec une boutique en ligne, la numérisation et la réédition de livres anciens, en 3 ans et demi il parvient à dégager près de 70 % de marge brute. Mais ce qui l’amène sur le plateau de l’émission d’M6 ce n’est pas tant son histoire que celle de son ami et confrère Yves Vachon.

Nos lecteurs ont plusieurs fois entendu parler des trouvailles qu’il propose : ce fut ici une légende autour de la ville de Carcassonne, là un document incroyable sur la construction de la tour Eiffel – ou encore cet invraisemblable exercice de censure pratiqué par Facebook… Et bien plus encore.

Un ticket de loterie, une véritable carte aux trésors

Après 57 ans d’achat et de revente, Yves Vachon, 80 ans, souhaite tourner la page. Pour autant impossible pour Frédéric Douin d’imaginer un tel stock partir aux oubliettes. Avec l’aide des investisseurs présents sur le plateau, il souhaite développer ce qui deviendra la plus grande librairie française en ligne d’originaux, de réédition et de livre du patrimoine français.

Il a besoin pour cela d’un budget afin de commencer à exploiter à grande échelle un stock de plus d’un million de livres anciens et d’occasion réuni par Yves tout au long de sa carrière.

Si le soir même l’entreprise semble laisser de marbre les investisseurs, Éric Larcheveque se positionne finalement et embarque dans l’entreprise titanesque de Frédéric. « Avec sa passion, son innocence, sa naïveté, il a réussi à faire parler les livres et il nous a tous touchés, témoignait l’investisseur en décembre dernier. J’ai été embarqué dans son histoire et j’ai décidé de le suivre. »

Et à peine 8 mois après son passage dans l’émission, et malgré le retour d’une chimiothérapie préventive selon Frédéric, ce dernier voit déjà son rêve se concrétiser : « Depuis octobre-novembre, j’ai de nouveaux locaux de 500 m² où j’ai transféré tous mes stocks et je reçois l’aide de ma belle-sœur pour les valoriser. J’ai aussi refait à neuf ma boutique en ligne. »

« Ce fut une aventure extraordinaire », nous confie-t-il, « et la possibilité désormais de développer pleinement mon projet ». Au cours de l’émission, il proposera 180.000 € d’investissement, contre 20 % des parts de l’entreprise — laquelle réalisera plus d’un million d’euros sous trois ans, selon ses projections.

Au final, Éric Larchevêque, ému aux larmes, décide de l’accompagner, reprenant 45 % du capital de l’entreprise, pour 180 k€. Reste désormais à découvrir ce que les ouvrages auront à révéler, une fois passés en revue : peut-être dans quelques jours, peut-être dans plusieurs années. La chasse aux trésors commence…

