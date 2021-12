Gaza : élan de générosité pour la librairie de Samir Mansour, institution palestinienne

« Vingt ans de ma vie, tout ce pour quoi j'ai travaillé… je l'ai vu se détruire sous mes yeux. » Ces mots de Samir Mansour au Guardian résument le drame des frappes aériennes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en réaction aux tirs du Hamas en mai dernier. Le libraire avait seulement pu, ce matin-là, arriver à temps pour voir deux missiles percer la devanture en verre alors que le bâtiment s'effondrait.

Installée dans la rue la plus animée du centre-ville, la flotte de tsahal avait choisi, vers 6 heures du matin, de bombarder cette importante rue de Gaza. Cette destruction n'a malheureusement pas été le plus grand drame de ce énième épisode du conflit Israël/Hamas : plus de 250 Palestiniens et 13 personnes en Israël ont été tués durant les 11 jours de conflit.

Institution culturelle et ville sous blocus



Sous blocus depuis 2007, la librairie gazaoui restait un lieu incontournable pour les habitants de cette ville où la vie est plus que difficile. Avec le ciblage de la bibliothèque voisine d'Iqraa, ainsi que de deux autres librairies plus petites, les bombardements ont porté un coup important aux lignes de vie culturelles qui maintiennent Gaza assiégée et connectée au monde extérieur.

La succursale principale de Mansour avait servi de bibliothèque animée et de lieu de rencontre pour les étudiants et les lecteurs de tous âges qui passaient des heures à parcourir les rayons, puis à s'installer pour voir un café ou un thé. La petite maison d'édition de Mansour, créée pour « préserver la culture palestinienne pour les générations futures », avait également donné une tribune à 50 auteurs locaux.

La librairie reconstruite à 90%

Dans les jours qui ont suivi la destruction, une solidarité s'est mise en branle de la communauté locale et internationale. Alors que des dizaines de bénévoles ont aidé certains des 100 000 livres enfouis sous les décombres, dont la plupart étaient irrécupérables, une campagne en ligne a permis de récolter plus de 243 000 $ (soit environ 215 000 euros), pour aider à remplacer le stock perdu et à reconstruire sur la plateforme de financement participatif, gofundme.

Après sept mois de travail, la reconstruction est désormais terminée à 90 %, et Mansour espère rouvrir d'ici la fin de l'année, sachant que le blocus de Gaza rend le prix des matériaux très chers. Une donnée qui n'a pas arrêté Samir Mansour qui souhaite, en plus de sa librairie qui a triplé de volume, établir une nouvelle bibliothèque du centre culturel de Gaza à côté de sa nouvelle librairie

Vivre à Gaza est un défi au quotidien. Le blocus israélien et égyptien a créé ce que les agences humanitaires surnomment la « plus grande prison à ciel ouvert du monde », avec un taux de chômage énorme, de l'eau impropre à la consommation et des coupures de courant continuelles, sans parler du système de santé très défaillant. « Imaginez si nous avions les capacités de respirer, de voyager, et pas seulement dans les livres », conclut le libraire.

Crédits : Samir Bookshop (Twitter)