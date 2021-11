Washington Black : le roman d'Esi Edugyan adapté en série par Hulu

Basée sur le roman homonyme, la série sera composée de neuf épisodes, qui retraceront les aventures de George Washington Black, surnommé Wash, un jeune garçon qui cherche à fuir une plantation de canne à sucre. Selwyn Seyfu Hinds sera responsable de l’écriture.

Ernest Kingsley Jr. a été choisi pour incarner le protagoniste, tandis que la jeune Iola Evans sera Tanna Goff, une jeune Britannique qui prétend être blanche alors qu'elle est secrètement née d'une mère mélanésienne.

Résumé d’après l’éditeur :

La Barbade, 1830. A onze ans, Washington Black n'a d'autre horizon que le champ de canne à sucre de la plantation où il travaille avec d'autres esclaves. Quand le destin frappe à sa porte, c'est sous les traits de Titch, un scientifique anglais, jeune frère de son maître qui le choisit comme serviteur. Wash montre un talent inné pour le dessin et une curiosité d'esprit telle qu'il est promu assistant pour le projet fou de l'extravagant inventeur : construire un ballon dirigeable.

Lorsqu'un vent mauvais les oblige à quitter précipitamment l'île à son bord, l'aventure prend un cours inattendu. Du pôle Nord à la Nouvelle-Ecosse, de Londres à Amsterdam, plus qu'un voyage, c'est un parcours initiatique qui attend le jeune Wash, en ce siècle de découvertes. Mais le chemin le plus dur à parcourir sera celui qui le conduira vers la liberté, une liberté assumée et entière.

« Le monde a eu l'impression de vivre dans la nuit la plus sombre, trébuchant pour trouver et s'accrocher à une étoile polaire pour aller de l'avant », a déclaré Hinds. « Comme beaucoup d'entre nous, je me suis senti perdu beaucoup trop souvent. Mais écrire Washington Black ces deux dernières années m'a ramené à la maison. Cette histoire d'un jeune garçon noir qui devient artiste globe-trotter, scientifique et inventeur. Cette histoire des véritables superpuissances humaines : espoir, amour, empathie, persévérance. Ces idées ont été mon étoile polaire. La promesse que nous traverserons la longue nuit et prendrons notre envol comme Wash sous la lumière du soleil. Ce spectacle a été un vecteur de cette foi pour ceux d'entre nous qui l'ont créé, et nous sommes plus que ravis d'être sur le point de le partager avec vous tous. »

« Washington Black m'inspire ! », a affirmé Sterling K. Brown. « Ce jeune homme et l'aventure qu'il entreprend me rappellent à quel point le pouvoir de l'imagination et la créativité de l'art peuvent transformer le monde dans lequel nous vivons. »

via Variety, Deadline