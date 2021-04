Le magazine Books renait de ses cendres chez Actissia (France Loisirs)

Voilà quelque six mois, Books disparaissait donc du paysage littéraire. Une mise en liquidation ne laissant place à aucun espoir — et qui s’accompagnait d’un dernier numéro titrant : « Sommes-nous de plus en plus bêtes ? » La photo de couverture mettait Donald Trump en scène, probablement un début d’indice à la question rhétorique.

« En découvrant la liquidation », explique Adrian Diaconu, contacté par téléphone, « j’ai décidé de prolonger cette aventure éditoriale ». Books, souligne le PDG, répond à une notion de « sélection de livres, comme nous la pratiquons dans notre communauté, qui n’est pas mue uniquement par des notions commerciales ou marchandes ».

Et pour cause : au croisement de Courrier international et de la New York Review of Books, Books traitait de l’actualité du monde, à travers les livres et les parutions. De quoi ramener l’activité de notre planète à des ouvrages, à même de l’éclairer.

L’acquisition récente est passée par une reprise des actifs, et le premier numéro sortira au mois de mai. « Nous prolongerons l’inventaire intelligent de ces ouvrages à lire, choisis à travers le monde, pour être bien renseignés, mais plus encore, savoir faire bon usage de son esprit critique », conclut Adrian Diaconu.

En parallèle, ActuaLitté apprend le départ de Catherine Cussigh, qui occupait le poste de directrice générale du groupe Actissia. Son départ, effectif début avril, intervient suite à la fin de sa mission.

« Recentré sur son métier historique qu’est le livre, et renforcé par l’apport financier de son actionnaire, France Loisirs peut engager son redéploiement opérationnel et commercial. La passion du livre qui réunit notre communauté de plus d’un million de membres, la force de notre catalogue et la pertinence de notre sélection éditoriale constituent une base solide pour donner à France Loisirs un nouvel essor dans l’ensemble de l’aire francophone », indiquait-elle en 2019, pour présenter le projet à suivre pour l’entreprise.

Ayant pris ses fonctions en mai 2018, elle ne sera pas remplacée pour l’heure, Adrian Daiconu reprenant donc le poste en direct.

En septembre 2019, le groupe Actissia a bénéficié d'une aide de 10 millions € de la part de l'État, sous la forme d'un prêt contracté avec Natixis. Celui-ci s'inscrit dans le programme du fonds de développement économique et social (FDES), chargé d'apporter un soutien aux sociétés en difficulté économique.