Vers un plan national pour les bibliothèques universitaires ?

Dans un rapport remis en juillet dernier, la Cour des comptes relevait un « enjeu stratégique [...] insuffisamment pris en compte par les politiques publiques », celui de l’écosystème de l’information et de la documentation scientifiques dans l'enseignement supérieur. Le rôle crucial des bibliothèques universitaires était reconnu par la Cour, qui soulignait les manques de personnels, de budget, ou encore de places de travail.

Dans sa réponse, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, avait mis en avant quelques éléments, notamment un deuxième plan national pour la science ouverte, couvrant la période 2021-2024, ou encore le réseau CollEx-Persée, pour faciliter l'accès à l'information scientifique.

Le ministère écartait toutefois la perspective de la création d'un opérateur unique pour coordonner les initiatives en matière d'information et documentation scientifiques. À l'inverse, la constitution d'un grand établissement documentaire pour les bibliothèques interuniversitaires (BIU) d'Île-de-France paraît opportune pour le ministère, qui entend mobiliser les crédits d'investissements indispensables aux travaux nécessaires.

Concernant les politiques documentaires et les bibliothèques universitaires, le ministère s'oppose à la mise en œuvre d'une convention unique entre le ministère et les universités ou groupements d'universités. « À ce stade, il semble préférable de préserver un système de partenariats multiples, qui sont conclus en fonction du domaine concerné. Chaque volet peut ainsi être mis en œuvre à son rythme, sans faire obstacle à la progression globale d'une convention unique qui pourrait être entravée par un partenaire signataire d'un volet secondaire », justifie le MESRI.

Sur la formation des conservateurs, fixée à 18 mois actuellement, un passage à 24 mois (niveau master) préconisé par la Cour des comptes, le ministère préfère conserver une durée « contenue » et ajouter un parcours de perfectionnement en cours de carrière, pour s'adapter aux évolutions professionnelles.

L'ouverture d'un chantier de rétroconversion des documents des collections des bibliothèques universitaires, « de façon à rendre visible et accessible la totalité de la collection nationale » comme le suggère la Cour des comptes, ne semble pas impossible au ministère, mais nécessite une étude préalable ainsi que la désignation d'un opérateur adéquat pour la maîtrise de ce chantier.

Enfin, la possibilité d'une « carte d'accès régionale aux bibliothèques universitaires » semble bonne au ministère, mais les modalités de mise en œuvre sont complexes, aussi bien pour la consultation des documents sur place (les problématiques de places ressurgissent) qu'au format numérique (les conditions d'accès des éditeurs sont parfois restrictives). « L'accès réciproque et gratuit des étudiants de différents établissements à l'ensemble des bibliothèques possédant des fonds dans une même discipline serait une première étape », avance le MESRI.

Une stratégie, vers un plan national

Se réjouissant de l'évocation des bibliothèques universitaires et de leur rôle pour l'enseignement supérieur, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU) « partage en très grande partie les observations faites par la Cour dans son référé et reconnaît les efforts de mutualisation des infrastructures signalés par le ministère dans sa réponse », selon un communiqué.

Le Plan national pour la science ouverte et la Feuille de route ministérielle relative à la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, intégrés à la stratégie nationale pour la documentation, l'information scientifique et les bibliothèques universitaires, doivent permettre à cette dernière de « servir de fondation à un plan national en faveur des bibliothèques universitaires et de l'enseignement supérieur ».

TRIBUNE: conservateurs et institut du service public, un lien évident

À ce titre, la création d'un établissement pour les bibliothèques interuniversitaires franciliennes « représente une avancée significative que nous saluons », indique l'association.

L'ADBU se réjouit finalement de l'intégration de l'ENSSIB au réseau d'écoles « dont les élèves suivent le tronc commun de formation de l'Institut national de service public, en conformité avec l'appartenance des corps scientifiques des bibliothèques à la haute fonction publique ». L'association souligne toutefois la nécessité de mastériser le diplôme de conservateur des bibliothèques, sans pour autant toucher à la durée de la scolarité à l'ENSSIB.