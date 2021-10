Réflexion, détachement et rondeur : Milan explore une nouvelle identité

« Ouvrir grand les yeux de nos lecteurs, du plus petit qui lit du bout des doigts à celui qui raconte à voix haute, quand, tous, on les surprend en innovant. Ouvrir grand les yeux de nos publics quand on les accompagne, en douceur, dans leur découverte d’eux-mêmes, des autres et du monde, en les aidant à voir au-delà de l’horizon », voilà le credo de la maison.

Et dans un communiqué de poursuivre :

« Ce logo est le signe de notre constant renouvellement, celui que nous intime notre envie d’être toujours au plus près des enfants. Prévenir le vieillissement naturel de toute création ; s’adapter toujours ; ne pas se laisser dépasser. C’est la vitalité de ce logo qui jaillit lorsque l’on met Milan dans une image, pour faire le lien avec ce qui est au cœur de nos créations : la jeunesse.

On y lit la douceur, que l’on met dans toutes nos productions, qui veulent accompagner, avec tendresse et bienveillance, nos lecteurs dans leur exploration du monde ; la douceur avec laquelle nous souhaitons entrer en lien avec nos publics, pour tous aller les chercher dans un cadre, certes, mais un cadre rassurant, en “rondeur”, et permettre à tous d’entrer ainsi confiants dans la vie et de grandir sereinement.

On y voit notre désir d’introduire l’émotion dans la transmission du savoir et dans la construction de nos relations aux autres, de notre réflexion, de notre engagement. Avec le point du “i” qui se détache, s’élève pour mieux rebondir, s’exprime notre grain de fantaisie, celui que l’on met dans nos productions afin de faire éclater la joie de nos publics. Même quand il est sérieux, Milan fait toujours un peu le clown pour rire avec eux !

Le rouge dit notre attachement à notre marque ; on en a conservé la couleur, parce que c’est la couleur de la vie. Le rouge contraste avec un blanc qui dit, lui, la simplicité avec laquelle nous voulons aborder nos échanges avec nos publics. Rouge et blanc, pour dire enfin que la réalité est contrastée. Mais c’est en douceur que nous le disons à nos publics depuis toujours et pour longtemps. »

Crédit photo : MIlan