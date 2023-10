Il n'existe pas une femme, mais des femmes... qui se retrouvent dans une polyphonie

PODCAST – Deux femmes au coeur de ces récits, qui se répondent l’une à l’autre, semble-t-il, comme si Sophie, chez Anne Vassivière et Sienne, chez Alexandra Cismondi étaient les deux faces d’une même médaille.

Avec sa Perle rare, Anne Vassivière nous invite dans un club libertin où Sophie a ses habitudes. Des habitudes anciennes, dans un lieu où le consentement est le maître-mot : sans accord, pas d’alliance, pas de jeu, pas de contact.

« Sophie musarde dans le club libertin où elle a ses habitudes. La lumière rouge coule jusque dans le moindre recoin. À l’accueil, une musique feutrée se prend pour du jazz. Puis c’est le royaume du regard. Les corps se soupèsent. S’envisagent. Silhouette en huit sertie de dentelle noire pour l’occasion, la belle a outrageusement accentué l’amande de ses yeux bleus. » – La perle rare, d’Anne Vassivière

Crédits photos © Anne Vassivière - Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin

À travers L’assistante, c’est un tout autre parcours que l’on suit : celui d’une femme qui vient en aide aux personnes handicapées, souffrant d’isolement et de misère affectifs et sexuels. Un accompagnement pour celles et ceux qui ne trouvent plus le réconfort ni la chaleur des corps dans leur existence.

« Au début, quand elle arrive, l’odeur des corps. L’odeur du corps. La gêne. Ça sent pas mauvais ; ça sent propre forcé. Pas la Javel, pas la piscine, pas le soin, pas nous, ça sent pas nous. La maman de Gary, comme elle, sent et sait. Sur la petite tablette roulante au-dessus du lit médicalisé de Gary, elle a, comme d’habitude, disposé un cône d’encens dans une petite assiette. »

– L’assistante, d’Alexandra Cismondi

Les deux autrices nous racontent leur aventure éditoriale, photographique, ce braquage toujours aussi hors-norme...

Crédits photos © Alexandra Cismondi - Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin

