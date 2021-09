Librairie Tartinerie : de vrais livres, et de délicieuses tartines (ou l'inverse...)

Elle a été créée en 2000 par Didier Bardy et Catherine Mitjana-Bardy. Didier avait été chargé de mission en développement rural, mais difficile à l’époque de faire accepter que la librairie Tartinerie pourrait être un espace dédié à la culture. Depuis 20 ans, l’activité s’est beaucoup développée. Catherine et Didier ont passé le relais à Hélène fin 2019, elle aussi fortement attachée à la question rurale.



Hélène revient sur cette transmission, construite lentement. « J’avais rencontré Didier (…) à Marciac dans le Gers en 2009 [lors de l’événement qui a lieu tous les étés] au début du Festival de jazz : Les controverses de l’innovation rurale [est un événement où] la librairie étaient présente. [Elle] proposait un beau stand de livres et c’est dans le cadre de mon travail [pour la revue] Transrural que j’ai rencontré Didier (…). J’ai commencé à aller à Sarrant [en 2015] parce que (…) ça m’a titillée de venir voir la librairie physique. J’y suis repassée régulièrement. Après 20 ans à la librairie, Didier et Catherine cherchaient un repreneur. [J’ai fini par me dire] “pourquoi pas moi ?”. »



Comme Catherine et Didier, Hélène n’est pas libraire de formation : « Ça faisait 10 ans que je travaillais pour la super revue transrural initiative qui m’a amenée à rencontrer plein de personnes, à réfléchir, à écrire, à [échanger sur] tout un tas de choses intéressantes en milieu rural. À un moment [j’ai eu envie de faire moi-même]. Il y avait un super endroit, on a besoin en rural de lieux comme ça, des endroits comme ça ne peuvent pas s’arrêter. (…) Ce n’est pas qu’une librairie, il y a un ancrage fort et un projet de développement culturel derrière, moi ça me parle et j’ai envie de m’y impliquer. »



Comment cette librairie s’ancre-t-elle dans son territoire ? Qu’est-ce que ça veut dire être libraire en milieu rural ? Comment une librairie s’épanouit-elle à la campagne ? Et peut-on faire des généralités ? Autant de questions auxquelles Hélène répond dans cet épisode.

Crédit photo : Librairie la Tartinerie